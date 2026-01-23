Tres coches chocan y provocan retenciones a la altura de Maipez, en Jinámar

Un accidente de tráfico ocurrido en la tarde del viernes ha generado importantes retenciones en la carretera general GC-100, a la altura del acceso a la zona industrial de Maipez y de la estación de ITV de Jinámar. El siniestro, registrado en torno a las 14:00 horas, ha implicado a tres vehículos, afectando gravemente la circulación en una vía que a esas horas soporta un elevado volumen de tráfico, según ha informado Telde Actualidad.

El suceso se produjo en plena hora punta, lo que intensificó el impacto sobre el tráfico rodado en una de las arterias más transitadas del municipio de Telde. Las causas del accidente aún no han sido determinadas, aunque la Policía Local de Telde, que acudió de inmediato al lugar, ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Uno de los carriles permaneció condicionado durante varios minutos, lo que obligó a los conductores a extremar la precaución y generó una notable acumulación de vehículos en ambos sentidos.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos unidades de bomberos del parque zonal de Telde, encargadas de garantizar la seguridad y colaborar en la retirada de los vehículos afectados. Una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se ocupó de valorar a los ocupantes de los coches implicados. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el estado de salud de las personas involucradas.

La prioridad en las primeras actuaciones fue asegurar la zona del siniestro, retirar los vehículos y restablecer la normalidad en la circulación cuanto antes.