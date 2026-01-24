Vuelca un coche tras una colisión en Tinajo

Un accidente de tráfico ocurrido en la noche del viernes en el municipio de Tinajo, en Lanzarote, obligó a movilizar a los servicios de emergencia tras la colisión de dos turismos en la carretera LZ-20, a la altura del kilómetro 14, en la conocida Avenida Las Vegas.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 20:54 horas, cuando el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote recibió el aviso de una colisión entre dos vehículos. Como resultado del choque, uno de los coches quedó volcado fuera de la vía, mientras que el otro quedó detenido en mitad de la carretera, obstaculizando el tráfico.

Afortunadamente, todos los ocupantes pudieron salir por su propio pie y se encontraban aparentemente en buen estado, según informó el Consorcio. No fue necesario su traslado a un centro hospitalario, aunque fueron atendidos en el lugar por personal sanitario de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Imagen de uno de los vehículos accidentados / Emergencias LZ

Intervención rápida de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio, Policía Local de Tinajo y el equipo sanitario del SUC. Las labores de emergencia incluyeron la retirada del vehículo que bloqueaba la calzada mediante un servicio de grúa y la limpieza de la vía, que había quedado cubierta de restos de plásticos y cristales como consecuencia del impacto.