Tres jóvenes rescatados y uno desaparecido tras acceder a una zona peligrosa de Los Charcones, en Lanzarote

Un amplio dispositivo de emergencias mantiene la búsqueda de un joven extranjero desaparecido este domingo en la zona de Los Charcones, en el municipio de Yaiza, al suroeste de Lanzarote, tras ser sorprendido por un fuerte golpe de mar. Otros tres jóvenes, también extranjeros, han podido ser rescatados con vida, dos de ellos con heridas leves, en un suceso ocurrido en plena alerta por fenómenos costeros en Canarias.

Según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias, los cuatro jóvenes, varones de entre 19 y 21 años, accedieron caminando a esta zona de costa pese a que el acceso se encontraba cerrado con una valla. Se trata de jóvenes extranjeros que estudian actualmente en Madrid y que se alojaban estos días en una vivienda vacacional en Arrecife.

El aviso se recibió sobre las 15.16 horas, momento en el que se activó un operativo de rescate de nivel 3 en el que participan un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, otro de Salvamento Marítimo, embarcaciones de la Guardia Civil, bomberos, Policía Local y Protección Civil, además de una moto de agua y medios terrestres.

De acuerdo con la información facilitada por los servicios de emergencia, dos de los jóvenes cayeron al mar tras ser alcanzados por una ola, mientras que los otros dos quedaron atrapados en una zona de rocas, desde donde pudieron ser auxiliados. Uno de los arrastrados por el agua fue localizado y rescatado posteriormente por el helicóptero, con vida, a unos 800 metros del punto inicial, mientras que del cuarto joven no se ha tenido noticias desde entonces.

Instante durante el rescate. / La Provincia

Las labores de búsqueda se han prolongado durante toda la tarde por mar, aire y tierra. Los equipos de rescate han señalado que, tras varias horas sin resultados y dadas las condiciones del mar, se considera poco probable localizar al desaparecido en superficie. No obstante, el operativo se mantuvo activo hasta el anochecer y está previsto que se reanude a primera hora de este lunes con la participación de dos helicópteros, embarcaciones marítimas y efectivos terrestres.

Este suceso se produce en un contexto de alerta por fenómenos costeros decretada por el Gobierno de Canarias desde la madrugada del sábado, con previsión de olas de entre cuatro y cinco metros, que podrían superarse en puntos de Lanzarote y Fuerteventura. Desde las autoridades se ha reiterado el llamamiento a evitar zonas de riesgo como acantilados, charcos naturales y áreas de costa cerradas al público.

Los servicios de emergencia insisten en la peligrosidad de este tipo de enclaves en condiciones de mala mar y recuerdan que, incluso en días aparentemente tranquilos, los golpes de mar pueden producirse de forma repentina y con consecuencias graves.

Jornada trágica también en el litoral gomero

Este rescate se produce en una jornada marcada por otros incidentes en el litoral canario. En la mañana de este domingo, Salvamento Marítimo recuperó el cuerpo sin vida de un hombre de 48 años que fue localizado flotando a unos cien metros de la costa en la Playa de La Cueva, en el municipio de San Sebastián de La Gomera.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, el aviso se recibió poco después de las 10.00 horas, lo que activó de inmediato a los recursos de emergencia. Una embarcación de Salvamento Marítimo se desplazó hasta la zona y rescató el cadáver, que fue trasladado posteriormente al puerto de San Sebastián de La Gomera.

Una vez en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a una mujer que sufrió una crisis de ansiedad de carácter leve, siendo trasladada al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. La Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial, que deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento.