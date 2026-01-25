Activado el plan por contaminación marina en Tenerife tras un vertido de gasóleo en el puerto de Santa Cruz

Un vertido de gasóleo ocurrido la noche de este domingo en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha obligado a activar el plan por contaminación marina. Los hechos han ocurrido en la Dársena del Este, frente al barrio de María Jiménez, en el litoral de la capital tinerfeña.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña han confirmado que el vertido se ha producido durante una operación de un barco contratado por esta entidad para suministrar combustible de la empresa Petrocan a otros atracados en los muelles santacruceros, el 'Cap Mejean'.

Esta gasolinera flotante tomaba gasóleo en la Dársena del Este cuando se rompió una manguera de forma accidental, cayendo al mar el combustible dentro de los propios muelles. Rápidamente se activó el protocolo anticontaminación por parte de la Autoridad Portuaria tinerfeña.

En principio se estima que la cantidad de gasóleo vertida es pequeña, alrededor de 50 litros de gasóleo, aunque habrá que esperar a primera hora de la mañana de este lunes, cuando amanezca, para determinar con mayor exactitud el alcance de este episodio.

Mientras, el Puerto chicharrero colocó desde el primer momento boyas absorbentes para acotar y contener el gasóleo, con el fin de que no se expanda, tal y como manda el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.

Asimismo, la Autoridad Portuaria ha informado de la situación a las autoridades competentes del Gobierno central, el Gobierno de Canarias y Capitanía Marítima, tal y como establecen los protocolos.

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria, ha asegurado la noche de este domingo 25 de enero de 2026 que la rápida actuación del personal del Puerto santacrucero, en coordinación con Capitanía Marítima, ha permitido "controlar la situación". "El vertido está acotado, es pequeño y se ha utilizado dispersante", precisó, para añadir: "El uso también de las boyas absorbentes garantiza que no se va a extender".