Fin de semana trágico en las carreteras de Canarias: tres fallecidos y 16 heridos en seis accidentes

Nuevo fin de semana negro en las carreteras de Canarias. Tres personas han fallecido y 16 han resultado heridas en seis accidentes diferentes ocurridos en las islas de Tenerife y Gran Canaria entre el sábado 26 de enero de 2026 y el mediodía del domingo 27 de enero.

Entre los siniestros más graves destaca el ocurrido este sábado pasado el mediodía en la autopista del norte de Tenerife (TF-5). Se saldó con la muerte de una mujer 43 años y tres heridos leves al volcar el vehículo en el que viajaba en el carril de desaceleración de la salida de Los Naranjeros de la TF-5, según informó el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes 112).

Una persona muerta en Gran Canaria

A las 03:50 horas de la madrugada de este domingo, el Cecoes 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de la colisión frontal de dos vehículos, con el vuelco de ambos y posterior incendio de uno de ellos, en la citada vía con varias personas heridas.

El personal sanitario del SUC confirmó a su llegada al lugar del incidente que una de las afectada había fallecido y prestó asistencia a las otras tres heridas y las trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Fallecida en la TF-5

El accidente se produjo sobre las 12:41 horas, momento en el que en la sala del 112 se recibió un aviso sobre la salida de vía y posterior vuelco del vehículo. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que acudió al lugar del accidente comprobó que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y realizó maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, pero no logró revertir la parada y confirmó su fallecimiento. Los sanitarios atendieron a otras tres personas, todas con heridas leves, que no requirieron traslado a un centro sanitario.

También este sábado, a las 22:56 horas, un hombre perdía la vida tras ser atropellado por un vehículo en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Al llegar al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado. Los sanitarios atendieron a dos mujeres con una crisis de ansiedad de carácter leve y las trasladó en una ambulancia a un centro hospitalario.

La madrugada de este domingo se producía la tercera víctima mortal de este fin de semana aciago. Un choque frontal y posterior vuelco en la autovía de Gran Canaria (GC-1), sentido sur antes de Juan Grande (municipio de San Bartolomé de Tirajana), se saldaba con una mujer de 35 años fallecida y tres heridos de carácter leve.

Accidentes sin fallecidos

De los accidentes sin fallecidos en las vías isleñas destaca el ocurrido este sábado en La Matanza, en el norte de Tenerife. La colisión entre dos vehículos y un posterior atropello dejó un balance de cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico.

El incidente tuvo lugar a las 17:13 horas en la carretera TF-217. Según los datos facilitados por el Cecoes 112, el choque entre dos turismos derivó en un posterior atropello de dos viandantes que se encontraban en la zona.

Entre los heridos, el de mayor gravedad es un hombre de 76 años, conductor de uno de los vehículos implicados. Al llegar al lugar, el personal del SUC comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y fue trasladado al Hospital Universitario de La Candelaria.

Fuerte colisión en La Matanza

El accidente también afectó a dos peatones: una mujer de 60 años y un hombre de 55 años, que fueron asistidos por laceraciones y cervicalgia leve. Ambos fueron evacuados al mismo centro hospitalario en ambulancias de soporte vital básico. Por su parte, la conductora del otro vehículo, una mujer de 30 años, sufrió una crisis de ansiedad.

El quinto accidente de esta serie del fin de semana tuvo lugar a primera hora de la mañana de este domingo (06:37 horas) cuando un coche en el que iban tres jóvenes se salió de la vía y se estrelló contra un muro en la calle Rositen del municipio capitalino de Santa Cruz de Tenerife, entre los barrios de La Gallega y El Chorrillo.

El siniestro se saldó con un herido grave y dos moderados. El más grave es un joven de 23 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos. Fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Los otros dos afectados, estos de carácter moderado, tienen 22 y 21 años y también fueron llevados a la también conocida como Residencia de la Candelaria.

El sexto accidente

El sexto accidente se produjo este domingo a las 10:33 horas en el sur de Tenerife. Una mujer de 59 años sufrió traumatismos de carácter moderado, por los que tvo que ser trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al PAC de San Isidro, tras ser atropellada por un vehículo en la avenida Santa Cruz de Granadilla de Abona.

Este trágico balance de este fin de semana llega después de un año negro en las carreteras isleñas. Canarias cerró 2025 con 53 personas fallecidas en accidentes de tráfico, una cifra que sitúa al archipiélago entre las comunidades autónomas donde más ha aumentado la mortalidad vial respecto al año anterior.

En concreto, el número de víctimas mortales se incrementó en 14 personas en comparación con 2024, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).