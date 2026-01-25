Madrugada trágica en Gran Canaria: muere una mujer en un grave accidente frontal a la altura de Juan Grande

Una colisión de gran violencia en la autovía GC-1, a la altura de Juan Grande, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, dejó como saldo trágico una mujer fallecida y tres personas heridas en la madrugada del sábado 25 de enero de 2026.

El accidente se produjo sobre las 03:50 horas, cuando dos vehículos colisionaron de forma fronto-lateral, provocando el vuelco de ambos coches y el incendio de uno de ellos. La magnitud del siniestro obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias, coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Según el Servicio de Urgencias Canario (SUC), en el lugar del accidente se confirmó el fallecimiento de una mujer de unos 35 años. Además, tres mujeres más resultaron heridas con policontusiones de carácter leve. Una mujer de 41 años, con lesiones en los miembros inferiores, fue trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en una ambulancia de soporte vital básico. Además, dos jóvenes de 20 años, ambas con policontusiones, fueron evacuadas al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, una en ambulancia sanitarizada y otra en soporte vital básico.

Amplio despliegue de recursos de emergencia

Ante la alerta recibida, el 1-1-2 activó múltiples servicios para hacer frente a la emergencia. Un Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y dos ambulancias de soporte vital básico, un Servicio de Extinción y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana. La Guardia Civil, que se encargó de las diligencias del siniestro, y Protección Civil y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras se ocuparon de las labores pertinentes.

Uno de los vehículos siniestrados quedó envuelto en llamas tras el impacto. Los bomberos actuaron con rapidez para extinguir el fuego, asegurar los vehículos y colaborar con las labores de rescate. Simultáneamente, el personal sanitario prestó asistencia inmediata a las víctimas y coordinó los traslados a los centros hospitalarios.

Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de la instrucción del atestado para esclarecer las causas del accidente, mientras miembros de Protección Civil ayudaban en la regulación del tráfico y el personal de mantenimiento de carreteras realizaba tareas de limpieza para restablecer la normalidad en la vía.

Hasta el momento, las circunstancias exactas del siniestro están siendo investigadas.