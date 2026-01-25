Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima

Una persona ha perdido la vida en un trágico atropello ocurrido en la Avenida Marítima, pasado el mercado de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, a última hora del sábado 25 de enero. El suceso, que ha tenido lugar en las inmediaciones de la plaza Santa Isabel, ha generado una gran conmoción y provocado importantes retenciones en la circulación, especialmente en dirección sur.

El accidente movilizó rápidamente a los servicios de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y efectivos sanitarios del Servicio Canario de Salud (SUC). Pese a los intentos por salvarle la vida, la víctima falleció a consecuencia de las heridas sufridas en el impacto.

Un punto de alta densidad de tráfico y peatones

El incidente ocurre en uno de los puntos con más tránsito de coches en la capital grancanaria. No ha sido el único accidente mortal en Canarias. Una mujer de 42 años falleció al mediodía tras sufrir una salida de vía y el posterior vuelco de su vehículo en la autopista TF-5, en el carril de desaceleración de Los Naranjos, dentro del municipio de Tacoronte, en el norte de Tenerife.