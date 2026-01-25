Una mujer muere y tres personas resultan heridas tras un choque frontal con vuelco en la GC-1

Una mujer de 35 años ha fallecido en la madrugada de este domingo y otras tres personas, de entre 20 y 41 años, han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos vehículos, que acabaron volcados, en la autopista GC-1, en sentido sur, antes de la zona de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

El accidente se produjo alrededor de las 03:50 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta informando del impacto frontal de dos coches, el vuelco de ambos y el incendio posterior de uno de los vehículos. De inmediato se activaron los recursos de emergencia.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar el fallecimiento de una de las ocupantes y asistió a las otras tres personas heridas, que fueron trasladadas a dos centros hospitalarios de la capital grancanaria, el Hospital Doctor Negrín y el Hospital Universitario Insular.

Efectivos de Bomberos sofocaron el fuego, aseguraron los vehículos siniestrados y colaboraron en las labores de emergencia, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.