Una mujer muere y tres personas resultan heridas tras un choque frontal con vuelco en la GC-1
Los hechos ocurrieron cerca de las 4:00 horas de la mañana de este domingo
Una mujer de 35 años ha fallecido en la madrugada de este domingo y otras tres personas, de entre 20 y 41 años, han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos vehículos, que acabaron volcados, en la autopista GC-1, en sentido sur, antes de la zona de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
El accidente se produjo alrededor de las 03:50 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta informando del impacto frontal de dos coches, el vuelco de ambos y el incendio posterior de uno de los vehículos. De inmediato se activaron los recursos de emergencia.
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar el fallecimiento de una de las ocupantes y asistió a las otras tres personas heridas, que fueron trasladadas a dos centros hospitalarios de la capital grancanaria, el Hospital Doctor Negrín y el Hospital Universitario Insular.
Efectivos de Bomberos sofocaron el fuego, aseguraron los vehículos siniestrados y colaboraron en las labores de emergencia, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
- La Guardia Civil empieza a vigilar los maleteros de los canarios en busca de este objeto prohibido: multas entre 600 y 30.000 euros
- El partido UD Las Palmas–Córdoba CF se podrá ver gratis en toda España: fecha, horario y dónde verlo por TV y móvil
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Bajan las temperaturas este sábado en Canarias con riesgo de heladas en cumbres y rachas de viento muy fuertes
- La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma