Fin de semana dramático en las carreteras de Canarias: tres muertos en menos de 24 horas

Las carreteras de Canarias vivieron entre la tarde del sábado 24 de enero y la medianoche del domingo, 25 de enero una de sus jornadas más trágicas de los últimos meses. En menos de 14 horas, tres personas perdieron la vida en tres accidentes distintos ocurridos en Gran Canaria y Tenerife. Los siniestros, todos de distinta naturaleza —un atropello, una colisión frontal y una salida de vía—, dejaron además seis personas heridas y movilizaron a decenas de efectivos de emergencia.

El primero de los siniestros tuvo lugar al mediodía, cuando una mujer de 42 años falleció tras sufrir una salida de vía y posterior vuelco en el carril de desaceleración de Los Naranjos, en la autopista TF-5, a la altura del municipio de Tacoronte, en el norte de Tenerife.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 12:41 horas. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. A su llegada, los sanitarios encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria. Pese a las maniobras de reanimación, no pudieron salvarle la vida.

Otras tres personas resultaron heridas leves, siendo atendidas en el lugar sin requerir traslado. En el operativo intervinieron también Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de carreteras, que trabajaron para restablecer la normalidad en la vía.

Avenida Marítima

Ya por la noche, un hombre falleció tras ser atropellado en la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de la plaza Santa Isabel, cerca del mercado de Vegueta.

El accidente, ocurrido a las 22:56 horas, movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, además de efectivos de la Policía Local. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del afectado.

Además, dos mujeres que presenciaron el atropello sufrieron crisis de ansiedad y fueron trasladadas a un centro hospitalario. El siniestro provocó importantes retenciones en dirección sur en uno de los tramos urbanos más transitados de la capital grancanaria.

Ya en la madrugada del domingo, una colisión fronto-lateral entre dos vehículos en la autovía GC-1, a la altura de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, dejó como resultado la muerte de una mujer de unos 35 años y otras tres personas heridas con policontusiones de carácter leve.

El impacto provocó el vuelco de ambos vehículos y el incendio de uno de ellos. El CECOES 112 activó un amplio dispositivo compuesto por cuatro ambulancias del SUC (medicalizada, sanitarizada y dos de soporte vital básico). También intervinieron Bomberos de San Bartolomé de Tirajana, Guardia Civil, que instruyó diligencias, y Protección Civil y personal de mantenimiento

Las tres heridas fueron trasladadas a los hospitales Doctor Negrín e Insular de Gran Canaria. El accidente generó retenciones y cortes parciales en la principal vía del sur grancanario durante varias horas.

Fin de semana accidentado

Este sábado, un hombre de 33 años y una mujer de 36 fueron arrastrados por el mar y quedaron atrapados en una zona de difícil acceso en Charco Verde, La Guancha. Tras solicitarse un rescate aéreo ante la cercanía del ocaso, el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo los evacuó con ayuda de los bomberos hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte. El hombre sufrió traumatismos moderados y la mujer erosiones leves.

Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Canarias.

Ya, este domingo, Un turismo se salió de la vía y chocó contra un muro, dejando tres jóvenes heridos: un hombre de 23 años y el conductor del vehículo tuvo que ser evacuado con heridas graves al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y los otros dos ocupantes (de 21 y 22) registraron heridas, de carácter moderado, según ha informado el 112.

Imagen de los hechos / Bomberos de Tenerife

A las 10:03 horas, una embarcación de Salvamento Marítimo recuperó el cuerpo de un hombre de 48 años hallado flotando a 100 metros de la Playa de La Cueva, en La Gomera. Se atendió a una mujer con crisis de ansiedad leve, trasladada al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Además, la Guardia Civil quedó a cargo del cuerpo hasta la llegada del juzgado.

Apenas media hora después, una mujer de 59 años resultó herida con traumatismos moderados tras ser atropellada en la Avenida Santa Cruz, en Granadilla de Abona. Fue trasladada al PAC de San Isidro. Policía Local y Guardia Civil intervinieron en la zona.