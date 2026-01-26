Concluye sin éxito la nueva búsqueda del joven bañista estadounidense desaparecido en Lanzarote

La jornada de este lunes ha finalizado en la costa sur de Lanzarote sin rastro del joven bañista estadounidense que desapareció en la tarde del pasado domingo en la zona de las piscinas naturales de Los Charcones, en el sur de Lanzarote, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias.

La Policía Local de Yaiza reinició sobre las 6.40 horas de este lunes, con un dron equipado con cámara térmica, la búsqueda del chico.

Diversos recursos de emergencias se sumaron hoy de forma coordinada, por tierra, mar y aire, al operativo de rastreo tras suspenderse la búsqueda durante la noche del domingo al caer la noche.

El dispositivo centró sus labores en dirección a Pechiguera, al sur de Los Charcones, por la dirección de las corrientes marinas, indicaron fuentes del Consorcio. No obstante, también se continúa dando batidas por el lugar del incidente. Allí se desplazaron, entre otros recursos, un dron de los bomberos del Consorcio y motos de agua. Además, una embarcación de Salvamento Marítimo buscó entre Pechiguera y Los Charcones. Por tierra hubo efectivos de bomberos, Guardia Civil y Protección Civil de Yaiza.

Vehiculo de la Policía Local de Yaiza, este lunes, en la búsqueda del bañista extranjero desaparecido en Los Charcones / La Provincia

Nueva búsqueda mañana martes con más recursos

La mejora prevista para mañana de las condiciones en el mar, permitirá que dos equipos de submarinistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) se incorporen al dispositivo, señalan desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias.

"Mañana martes será el mejor día meteorológico que tendremos, porque el miércoles volveremos a tener alerta por fenómenos costeros", avanza Enrique Espinosa, gerente del consorcio.

Tres jóvenes rescatados con vida

El suceso tuvo lugar en torno a las 15.00 horas del domingo, cuando cuatro jóvenes que se encontraban en el enclave fueron sorprendidos por el fuerte oleaje que afectaba a la costa lanzaroteña durante el fin de semana.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, tres de los cuatro jóvenes lograron ser rescatados con vida gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Dos de ellos, ambos de 19 años, cayeron a una zona de rocas y fueron evacuados mediante motos acuáticas por efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. El tercer joven, de 21 años, se precipitó al mar y fue localizado a unos 800 metros de la orilla, siendo finalmente izado por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

La cuarta persona, un bañista de nacionalidad estadounidense, como los tres citados, cayó también al agua y continúa desaparecida.

Traslado al Hospital Molina Orosa de Lanzarote

El joven de 21 años fue atendido inicialmente en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa. Presentaba signos de ahogamiento e hipotermia de carácter moderado, según confirmó el Cecoes.

Los otros dos jóvenes rescatados sufrían policontusiones de carácter leve y no precisaron traslado a un centro sanitario.

Amplio dispositivo de búsqueda activado

En la búsqueda de este lunes participaron el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, del GES y la Guardia Civil, una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil.

A estos recursos se sumaron bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, efectivos de la ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan), agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Yaiza, que colaboran en las tareas de rastreo.

Segundo día de búsqueda del bañista extranjero desaparecido en Los Charcones en Lanzarote / La Provincia

Acceso cerrado a Los Charcones por mala mar

Fuentes del Consorcio de Seguridad y Emergencias han confirmado que los cuatro jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y 21 años, son estudiantes estadounidenses que realizan su formación académica en Madrid y se encontraban de vacaciones en Lanzarote, donde habían alquilado una vivienda vacacional en Arrecife.

Según estas mismas fuentes, el camino de tierra que da acceso a Los Charcones se encontraba cerrado durante el fin de semana debido al mal estado del mar. A pesar de esta prohibición, los jóvenes accedieron al enclave, saltándose las restricciones existentes.

Canarias, en alerta por fenómenos costeros

En el momento del accidente, Canarias se encontraba en situación de alerta por fenómenos costeros, decretada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias el pasado viernes y en vigor desde las 6.00 horas del sábado. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado un aviso naranja por riesgo importante debido a la mar combinada del norte y noroeste. El resto del Archipiélago estaba en aviso amarillo (riesgo bajo) por fenómenos costeros.

Según el pronóstico de la Aemet, entre el sábado y la mañana del domingo se esperaban olas de entre 5 y 6 metros de altura, especialmente por efecto de la mar de fondo, lo que incrementaba notablemente el peligro en zonas costeras.

A las 15.00 horas de este lunes, el Gobierno de Canarias ha rebajado a prealerta el aviso por fenómenos costeros.

Llamamiento a respetar las prohibiciones de acceso

Desde los servicios de emergencia se insiste en la importancia de respetar las señalizaciones y prohibiciones de acceso a enclaves naturales, especialmente durante episodios de mala mar. Los Charcones, pese a su atractivo, es una zona de alto riesgo cuando el oleaje es intenso.

El operativo de búsqueda continúa activo mientras se mantienen las esperanzas de localizar al bañista desaparecido, en una jornada marcada por la coordinación de numerosos recursos de emergencia en el sur de Lanzarote.