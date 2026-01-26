Una conducción temeraria a toda velocidad en Carrizal: un coche choca contra un camión, una acera y un muro

Una escena de auténtico peligro se vivió este fin de semana en Carrizal, en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), donde un conductor protagonizó un episodio de conducción temeraria que pudo haber terminado en tragedia. Al volante de un coche que circulaba a alta velocidad por una calle urbana, el infractor invadió el carril contrario, perdió el control del vehículo y acabó estrellándose violentamente contra un camión, una acera y un muro.

El suceso, ocurrido en una zona transitada, no solo puso en riesgo su vida, sino también la de peatones, conductores y vecinos de la zona. Afortunadamente, no se han registrado heridos de gravedad, pero las imágenes hablan por sí solas: el coche acabó con daños, además del mobiliario urbano, y la impresión del impacto ha dejado huella entre los testigos.

El momento fue captado por otro conductor, que circulaba justo detrás del vehículo implicado. La grabación, que ya circula por redes sociales y grupos vecinales, muestra cómo el coche toma las curvas a toda velocidad, zigzaguea, cruza de un carril a otro sin control, y termina colisionando de manera estrepitosa.

Fin de semana accidentado

Este caso de Carrizal se suma a un fin de semana trágico en las carreteras de Canarias, donde en menos de 14 horas se registraron tres muertes y al menos seis heridos en distintos siniestros ocurridos entre el sábado 24 y el domingo 25 de enero.

El primer accidente mortal ocurrió en la autopista TF-5, a la altura de Los Naranjos (Tacoronte), cuando una mujer de 42 años perdió la vida tras una salida de vía y vuelco. Otras tres personas resultaron heridas leves.

Ese mismo sábado por la noche, un hombre falleció atropellado en la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de la Plaza Santa Isabel.

La madrugada del domingo dejó otra víctima mortal: una colisión fronto-lateral en la GC-1, en Juan Grande, acabó con la vida de una mujer de 35 años. Tres personas más sufrieron heridas leves. El impacto fue tan violento que ambos coches volcaron y uno de ellos se incendió.

Ya el domingo, un coche con tres jóvenes ocupantes se salió de la vía y chocó contra un muro en Tenerife. El conductor, de 23 años, fue evacuado en estado grave. En otro punto de la isla, una mujer de 59 años fue atropellada en la Avenida Santa Cruz, en Granadilla de Abona, sufriendo traumatismos moderados.