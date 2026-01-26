La Guardia Civil esclarece en 48 horas una agresión tras un partido de fútbol en Ingenio

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes ha esclarecido un delito de lesiones ocurrido en la medianoche del pasado 18 de enero, tras la disputa de un partido de fútbol en un recinto deportivo del municipio de Ingenio. El suceso culminó con la identificación de un jugador del equipo contrario como presunto agresor, apenas 48 horas después de los hechos.

Según consta en la denuncia, la agresión se produjo una vez finalizado el encuentro, cuando la víctima, un joven jugador, abandonaba las instalaciones. Fue entonces cuando el presunto autor del ataque, jugador del equipo rival, se le acercó y, sin mediar palabra, le propinó un fuerte puñetazo en el rostro.

Heridas físicas y respuesta policial

El parte médico certificó que el joven presentaba una herida en la ceja, que precisó tres puntos de sutura, así como una fractura nasal.

Las gestiones policiales se centraron en la reconstrucción de los hechos y en la toma de manifestaciones clave. Aunque la víctima no conocía personalmente al autor, la rápida coordinación entre los puestos de Vecindario y Agüimes permitió cruzar los datos de los jugadores inscritos en el acta oficial del partido y localizar a un testigo presencial, cuya declaración fue determinante para atribuir la autoría.

Gracias a esta labor, el pasado 20 de enero, el presunto agresor fue identificado e informado de sus derechos en calidad de investigado.

Posibles sanciones deportivas y consecuencias penales

Más allá del procedimiento penal, desde la perspectiva deportiva, el jugador podría enfrentarse a sanciones administrativas severas, que podrían suponer incluso la suspensión de su licencia federativa, con independencia de la causa judicial.

La violencia en el deporte vulnera los valores fundamentales de la competición y, como en este caso, puede derivar en lesiones físicas de gravedad y posibles secuelas psicológicas para los jóvenes deportistas implicados.Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Telde.