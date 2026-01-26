El incendio en una vivienda de Arrecife deja a una mujer afectada tras inhalar "gran cantidad de humo y gases"

Un incendio declarado en la tarde de este domingo, 25 de enero, en una vivienda de Arrecife, en la isla de Lanzarote, obligó a la intervención de los servicios de emergencia y al traslado de una mujer al hospital tras inhalar una importante cantidad de humo y gases, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Según el ente, que recibió el aviso a través del Cecoes 1-1-2 Canarias a las 18.38 horas, la alerta fue por un incendio en un inmueble situado en la calle Julio Romero de Torres, número 39, en el barrio de Argana Alta. Durante el desplazamiento de los efectivos, se comunicó además que había una persona en el interior de la vivienda solicitando auxilio.

A la llegada al lugar, los bomberos comprobaron que el fuego estaba plenamente desarrollado en la zona del salón, con llamas visibles y una densa columna de humo saliendo por la puerta principal del domicilio.

La ocupante logró salir por el patio trasero

La mujer que se encontraba dentro consiguió abandonar la vivienda por el patio trasero antes de que el incendio se agravara. No obstante, había inhalado una elevada cantidad de humo y gases tóxicos, lo que le provocó una crisis de ansiedad. Por este motivo, fue atendida por los servicios sanitarios y posteriormente evacuada al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa para su valoración médica.

Extinción del fuego y ventilación de las viviendas

Los bomberos procedieron a la extinción del incendio mediante agua pulverizada, una técnica habitual para minimizar daños estructurales. Aun así, parte del inmueble resultó calcinada. Una vez controladas las llamas, se realizaron labores de ventilación tanto en la vivienda afectada como en otra situada en la planta superior, que también se había visto afectada por el humo.

Tras finalizar la intervención, se aseguró correctamente, mediante precinto, la puerta del domicilio para evitar riesgos posteriores.

Coordinación policial

En el operativo participaron también Policía Nacional y Policía Local de Arrecife, cuyos efectivos colaboraron en las tareas de seguridad y control de la zona.