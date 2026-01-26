La Policía Local de Arrecife detiene a un conductor sin carné ni seguro que dio positivo en tres drogas

La Policía Local de Arrecife ha investigado a un hombre de 54 años por un presunto delito contra la seguridad vial después de ser interceptado en un control preventivo de tráfico realizado en la tarde del pasado domingo, 25 de enero, en la capital lanzaroteña.

La actuación tuvo lugar durante un dispositivo rutinario de vigilancia, en el que los agentes procedieron a la identificación del conductor y a la comprobación de su situación administrativa y legal.

Conducción sin permiso y sin seguro obligatorio

Durante la verificación de los datos del conductor en los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), los agentes constataron que el hombre tenía retirada la vigencia del permiso de conducción, tras haber perdido la totalidad de los puntos asignados. Esta situación implica la prohibición legal de ponerse al volante hasta recuperar el carné conforme a la normativa vigente.

Además, el vehículo que conducía carecía de seguro obligatorio en vigor, una infracción grave que supone un riesgo añadido para la seguridad vial y para terceros en caso de accidente.

Vehículos de la Policía Local de Arrecife en la sede del cuerpo en la capital de Lanzarote. / La Provincia

Positivo en cocaína, anfetaminas y opiáceos

A estas irregularidades se sumó el resultado de las pruebas de detección de drogas, a las que fue sometido el conductor. El test arrojó un resultado positivo en tres sustancias distintas: cocaína, anfetaminas y opiáceos, lo que agrava la situación desde el punto de vista penal.

La conducción bajo los efectos de drogas es uno de los principales factores de riesgo en carretera, tal y como advierte la propia DGT en sus campañas de concienciación sobre seguridad vial.

La Policía Local de Arrecife difunde este pantallazo para sensibilizar a los conductores que el cuerpo tiene dispositivos para la detección de consumo de drogas. / La Provincia

Puesto a disposición judicial

Tras completar las diligencias correspondientes, los agentes de la Policía Local de Arrecife pusieron al investigado a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, donde deberá responder por un presunto delito contra la seguridad vial.