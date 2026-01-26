Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Desaparecido LanzaroteEntradas Preselección DragClavijo en MarruecosLudopatíaJesé y Viera - UD Las Palmas
instagramlinkedin

La rápida actuación del SUC salva a un hombre de 40 años en Telde

El Servicio de Urgencias Canario logró revertir la parada con maniobras de reanimación avanzadas antes de trasladarlo al Hospital Insular de Gran Canaria

El personal del #SUC recupera a un hombre de 40 años

El personal del #SUC recupera a un hombre de 40 años / Twitter: 112 Canarias

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 40 años se encuentra en estado grave tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria en la tarde del domingo en la calle Lomo Las Brujas, en el municipio grancanario de Telde.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue recibido a las 17:43 horas, cuando se alertó de que una persona se encontraba en paro cardiorrespiratorio en la vía pública.

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC),una medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Policía Nacional.

Al llegar al lugar, el personal del SUC confirmó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que inició de forma inmediata maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, logrando revertir la situación.

Noticias relacionadas y más

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en estado grave en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresado. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional colaboraron con el dispositivo de emergencias y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
  2. Primer incendio en la UD Las Palmas: cabreo de Viera y Jesé con Luis García por el descalabro
  3. Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
  4. El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
  5. Coque Malla, músico y actor: «Para mi sorpresa, el mayor reto de 'La ópera de los tres centavos' fue la parte vocal»
  6. La playa de Las Canteras levanta muros de arena ante el fuerte oleaje
  7. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
  8. Madrugada trágica en Gran Canaria: muere una mujer en un grave accidente frontal a la altura de Juan Grande

Reanudan con drones la búsqueda del joven bañista estadounidense desaparecido en Lanzarote

El incendio en una vivienda de Arrecife deja a una mujer afectada tras inhalar "gran cantidad de humo y gases"

El incendio en una vivienda de Arrecife deja a una mujer afectada tras inhalar "gran cantidad de humo y gases"

La rápida actuación del SUC salva a un hombre de 40 años en Telde

Una conducción temeraria a toda velocidad en Carrizal: un coche choca contra un camión, una acera y un muro

Una conducción temeraria a toda velocidad en Carrizal: un coche choca contra un camión, una acera y un muro

Activado el plan por contaminación marina en Tenerife tras un vertido de gasóleo en el puerto de Santa Cruz

Tres jóvenes rescatados y uno desaparecido tras acceder a una zona peligrosa de Los Charcones, en Lanzarote

Fin de semana dramático en las carreteras de Canarias: tres muertos en menos de 24 horas

Madrugada trágica en Gran Canaria: muere una mujer en un grave accidente frontal a la altura de Juan Grande

Madrugada trágica en Gran Canaria: muere una mujer en un grave accidente frontal a la altura de Juan Grande
Tracking Pixel Contents