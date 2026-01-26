La rápida actuación del SUC salva a un hombre de 40 años en Telde

Un hombre de 40 años se encuentra en estado grave tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria en la tarde del domingo en la calle Lomo Las Brujas, en el municipio grancanario de Telde.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue recibido a las 17:43 horas, cuando se alertó de que una persona se encontraba en paro cardiorrespiratorio en la vía pública.

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC),una medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Policía Nacional.

Al llegar al lugar, el personal del SUC confirmó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que inició de forma inmediata maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, logrando revertir la situación.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en estado grave en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresado. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional colaboraron con el dispositivo de emergencias y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.