La rápida actuación del SUC salva a un hombre de 40 años en Telde
El Servicio de Urgencias Canario logró revertir la parada con maniobras de reanimación avanzadas antes de trasladarlo al Hospital Insular de Gran Canaria
Un hombre de 40 años se encuentra en estado grave tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria en la tarde del domingo en la calle Lomo Las Brujas, en el municipio grancanario de Telde.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue recibido a las 17:43 horas, cuando se alertó de que una persona se encontraba en paro cardiorrespiratorio en la vía pública.
Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC),una medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Policía Nacional.
Al llegar al lugar, el personal del SUC confirmó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que inició de forma inmediata maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, logrando revertir la situación.
Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en estado grave en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresado. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional colaboraron con el dispositivo de emergencias y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- Primer incendio en la UD Las Palmas: cabreo de Viera y Jesé con Luis García por el descalabro
- Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
- El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
- Coque Malla, músico y actor: «Para mi sorpresa, el mayor reto de 'La ópera de los tres centavos' fue la parte vocal»
- La playa de Las Canteras levanta muros de arena ante el fuerte oleaje
- Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
- Madrugada trágica en Gran Canaria: muere una mujer en un grave accidente frontal a la altura de Juan Grande