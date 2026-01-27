Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Era Nymburk - Dreamland Gran CanariaBorrasca JosephCuerpo sin vida LanzaroteDroga CanariasPunto limpio móvil
instagramlinkedin

Tenerife

Una amenaza de bomba obliga a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna

Una maleta abandonada en el Palacio de Justicia de La Laguna obligó a activar el protocolo de seguridad y desalojar el edificio este martes por la mañana

Desalojan el Palacio de Justicia de La Laguna por un aviso de bomba

Desalojan el Palacio de Justicia de La Laguna por un aviso de bomba

Ver galería

Desalojan el Palacio de Justicia de La Laguna por un aviso de bomba / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Una amenaza de bomba obligó en la mañana de este martes a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna, en Tenerife.

La activación del protocolo se produjo después de que el personal de seguridad encontrara una maleta abandonada u olvidada en el edificio.

De inmediato se activó el protocolo habitual en estos casos.

Salida de los funcionarios

Agentes de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional acordonaron el inmueble e informaron a funcionarios, letrados y usuarios del recinto que debían abandonarlo.

Agentes de los Tedax de la Policía Nacional realizaron la inspección de la maleta por si contenía algún artefacto explosivo.

Noticias relacionadas

Dichos profesionales no hallaron nada extraño y la maleta fue trasladada como objeto perdido a las dependencias de la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  2. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  3. Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
  4. Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
  5. Turismo avisa: Canarias debe 'prepararse' ante la posible llegada de 'vacas flacas
  6. Conmoción en Lanzarote por la muerte de Noe, el niño de 12 años que limpiaba las playas de la isla
  7. Primer incendio en la UD Las Palmas: cabreo de Viera y Jesé con Luis García por el descalabro
  8. Una conducción temeraria a toda velocidad en Carrizal: un coche choca contra un camión, una acera y un muro

Una amenaza de bomba obliga a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna

Una amenaza de bomba obliga a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna

Hallan un cuerpo sin vida donde se buscaba al bañista estadounidense desaparecido en Lanzarote

Un vehículo choca contra la mediana de la GC-1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana

Un vehículo choca contra la mediana de la GC-1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana

Caen los reyes de la droga en el Atlántico: 105 detenidos, 57 toneladas de cocaína y 12 millones de euros para comprar el silencio

Caen los reyes de la droga en el Atlántico: 105 detenidos, 57 toneladas de cocaína y 12 millones de euros para comprar el silencio

Muere un hombre de 74 años al arder un piso en La Laguna, Tenerife

Muere un hombre de 74 años al arder un piso en La Laguna, Tenerife

Concluye sin éxito la nueva búsqueda del joven bañista estadounidense desaparecido en Lanzarote

La Policía Local de Arrecife detiene a un conductor sin carné ni seguro que dio positivo en tres drogas

La Policía Local de Arrecife detiene a un conductor sin carné ni seguro que dio positivo en tres drogas

La Guardia Civil esclarece en 48 horas una agresión tras un partido de fútbol en Ingenio

La Guardia Civil esclarece en 48 horas una agresión tras un partido de fútbol en Ingenio
Tracking Pixel Contents