Un motorista herido tras una caída en Tasarte

Un hombre de 44 años resultó herido este martes tras sufrir una caída cuando circulaba en motocicleta por la carretera GC-200, a la altura de Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás.

El incidente se produjo a las 12:54 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del accidente y de que el motorista precisaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario atendió al afectado en el lugar del suceso, donde presentaba policontusiones de carácter moderado, y posteriormente fue trasladado al Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

Efectivos de la Guardia Civil acudieron también a la zona para asegurar la vía y realizar el atestado correspondiente, mientras se normalizaba la circulación en este tramo de la carretera.