Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Desahucio MargaritaBorrasca JosephCuerpo sin vida LanzaroteDimisión Inmaculada MedinaUD Las PalmasNoe
instagramlinkedin

Un motorista herido tras una caída en Tasarte

El hombre de 44 años presenta policontusiones de carácter moderado

Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC). / Andrés Cruz

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 44 años resultó herido este martes tras sufrir una caída cuando circulaba en motocicleta por la carretera GC-200, a la altura de Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás.

El incidente se produjo a las 12:54 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del accidente y de que el motorista precisaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario atendió al afectado en el lugar del suceso, donde presentaba policontusiones de carácter moderado, y posteriormente fue trasladado al Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

Noticias relacionadas

Efectivos de la Guardia Civil acudieron también a la zona para asegurar la vía y realizar el atestado correspondiente, mientras se normalizaba la circulación en este tramo de la carretera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  3. Conmoción en Lanzarote por la muerte de Noe, el niño de 12 años que limpiaba las playas de la isla
  4. Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
  5. Los arquitectos se movilizan contra el derribo de un concesionario de automóviles en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
  7. Turismo avisa: Canarias debe 'prepararse' ante la posible llegada de 'vacas flacas
  8. Caen los reyes de la droga en el Atlántico: 105 detenidos, 57 toneladas de cocaína y 12 millones de euros para comprar el silencio

Un motorista herido tras una caída en Tasarte

Un motorista herido tras una caída en Tasarte

Hallan el cuerpo de un varón sin vida donde se buscaba al bañista estadounidense desaparecido en Lanzarote

Hallan el cuerpo de un varón sin vida donde se buscaba al bañista estadounidense desaparecido en Lanzarote

Una amenaza de bomba obliga a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna

Una amenaza de bomba obliga a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna

Un vehículo choca contra la mediana de la GC-1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana

Un vehículo choca contra la mediana de la GC-1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana

Caen los reyes de la droga en el Atlántico: 105 detenidos, 57 toneladas de cocaína y 12 millones de euros para comprar el silencio

Caen los reyes de la droga en el Atlántico: 105 detenidos, 57 toneladas de cocaína y 12 millones de euros para comprar el silencio

Muere un hombre de 74 años al arder un piso en La Laguna, Tenerife

Muere un hombre de 74 años al arder un piso en La Laguna, Tenerife

Concluye sin éxito la nueva búsqueda del joven bañista estadounidense desaparecido en Lanzarote

La Policía Local de Arrecife detiene a un conductor sin carné ni seguro que dio positivo en tres drogas

La Policía Local de Arrecife detiene a un conductor sin carné ni seguro que dio positivo en tres drogas
Tracking Pixel Contents