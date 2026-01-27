Muere un hombre de 74 años al arder un piso en La Laguna, Tenerife

Un hombre de 74 años falleció en la mañana de ayer al incendiarse una vivienda en el municipio de La Laguna. Las causas que provocaron el fuego en un domicilio en la zona de ocio nocturno de El Cuadrilátero están bajo investigación por parte de la Policía Nacional.

El varón fallecido, identificado como Antonio José Sánchez Santana, de origen canario, vivía solo en un piso del número 10 de la calle Elías Serra Ráfols, según consta en el padrón del Ayuntamiento. Una mujer de 24 años tuvo una fatiga respiratoria moderada, por lo que fue llevada en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias (HUC). Hasta el mismo centro se evacuó a su hijo, un bebé de 23 meses, con problemas respiratorios leves. Ambos fueron dados de alta a las 12:30 horas. Y la concejal de Bienestar Social, María Leonor Cruz, se trasladó al complejo sanitario para interesarse por su estado de salud.

Unos motoristas de la Policía Local fueron los que detectaron la columna de humo y comprobaron que el suceso se originó en un inmueble de la planta baja del portal 15 del edificio Jonay. El bloque tiene cuatro pisos y en cada uno hay cuatro viviendas

Los agentes municipales avisaron a la sala del 1-1-2, que activó a otros recursos de seguridad y emergencias, a la vez que establecieron los perímetros de seguridad para que ni ciudadanos ni vehículos accedieran a la calle. Hasta el enclave acudieron bomberos del parque de San Benito, una ambulancia medicalizada y otra básica, así como policías nacionales.

El inspector Tinguaro Méndez, de la Policía Local, explicó que una de las primeras tareas de los agentes consistió en desalojar a los vecinos de los portales 15 y 16 del edificio Jonay. Muchas de las personas afectadas son estudiantes o familias con hijos, según el mando.

Buena parte del humo generado por el fuego en el domicilio salió por el patio interior del inmueble, que es el mismo para viviendas de ambos portales. El jefe de turno de los bomberos aseguró que la existencia de este elemento arquitectónico evitó que buena parte del humo tóxico entrara en la caja escalera, lo que hubiera dificultado la acción de los recursos de extinción.

Incendio en una vivienda en La Laguna / Andrés Gutiérrez

Por esa razón, en los primeros momentos, policías locales pudieron desalojar a la mayoría de los residentes sin grandes problemas. Sin embargo, el humo se convirtió en un problema a la horas de realizar el último rescate a pie. El riesgo era real, tanto para los agentes como para una joven y su hijo de corta edad. El inspector Méndez recordó que los policías no portan ventilación mecánica, como si llevan los bomberos para atender este tipo de emergencias.

Y es que, al intentar salir de su domicilio en la cuarta planta, la mujer debió retroceder con su hijo en brazos, pues el humo era muy denso. La madre salió al balcón y se le aconsejó que cerrara todas las puertas y se quedara allí, con el objetivo de que no inhalara más humo y estuviera a salvo del fuego.

Los bomberos desplegaron la autoescala, llegaron al punto donde se hallaban los inquilinos y los rescataron de forma seguridad. Según el jefe de los bomberos, la vivienda más próxima al piso donde comenzó el fuego se salvó de las llamas gracias a que tenía la puerta principal cerrada.

Integrantes de la Policía Local debieron realizar un fuerte despliegue para cortar vías y facilitar la llegada de los bomberos a la calle Elías Serra Ráfols. El inspector Méndez señaló que la actuación se hizo en una hora compleja para la entrada a numerosos puestos de trabajo, centros escolares, institutos y facultades en la ciudad y su entorno.

Debido al estado en el que quedó el domicilio de la víctima mortal, en los próximos días serán integrantes de la Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional quienes realicen la inspección técnico-ocular y otros análisis para determinar si el fuego comenzó de forma accidental o fue intencionado. Por el momento, al menos hasta que se realice la autopsia al varón fallecido, se desconocen detalles clave sobre las circunstancias que rodearon el suceso. En cualquier caso, las fuentes confirmaron que el piso donde empezó el fuego quedó arrasado por las llamas.

El episodio también obligó a activar a un técnico de la Gerencia de Urbanismo del consistorio lagunero, quien, junto con el jefe de turno de los bomberos, decidió el momento adecuado para que se hiciera el realojo de los vecinos.

Pasadas las 11:30 horas, el cuerpo de seguridad municipal informó en redes sociales de que ya se había facilitado el acceso a varios vecinos de los portales Jonay 15 y 16. Dicha medida se adoptó de forma limitada y escalonada por parte del personal municipal. Anoche, una familia que reside en la planta baja del portal 15 seguía desalojada, pues el estado del domicilio afectado por el fuego comprometía su seguridad en el piso.