Un vehículo choca contra la mediana de la GC-1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana
Una persona resultó afectada tras la colisión a la altura del kilómetro 42 de la autopista en el sur de la isla de Gran Canaria, según el Cecoes.
Un vehículo ha colisionado en la mañana de este martes contra la mediana de la autopista GC-1, a la altura del municipio de San Bartolomé de Tirajana y en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La sala del Cecoes recibió el aviso del accidente a las 8.37 horas.
El accidente se produjo a la altura del kilómetro 42 (playa de San Agustín), según el Cecoes. Como consecuencia del percance, una persona ha resultado afectada.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y otra de SAMU Canarias, que se hizo cargo del accidentado, detallan fuentes del Cecoes.
El incidente, según el Cecoes, no ha tenido efectos en el tráfico en la autopista en el sur de la isla.
