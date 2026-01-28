Cae un punto de venta de cocaína en Alcaravaneras

Agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo de la Unidad Especial (GOIA-UE) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. La intervención se llevó a cabo en el barrio capitalino de Alcaravaneras, tras varios días de investigación discreta por parte de los efectivos policiales.

La actuación se enmarca dentro de las labores de prevención y vigilancia que desempeña la Policía Local en diversas zonas de la ciudad donde se sospecha de actividades delictivas relacionadas con el consumo y venta de sustancias estupefacientes.

Durante varios días, los agentes del GOIA-UE realizaron un seguimiento no intrusivo pero sistemático del sospechoso, cuyos comportamientos levantaron sospechas por ser coincidentes con los habituales en el menudeo de drogas. Según fuentes policiales, se detectaron múltiples interacciones breves en la vía pública, intercambio de objetos y una actitud vigilante constante por parte del individuo.

Una vez reunidos los indicios suficientes, se procedió a la intervención directa y a la detención del varón. En el momento del arresto, los agentes lograron incautar varias dosis de cocaína listas para su distribución, así como una cantidad significativa de dinero fraccionado, típico en transacciones de droga al por menor.