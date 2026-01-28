Cuatro encapuchados asaltan un bar en Las Remudas y sustraen 600 euros

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el robo perpetrado en la madrugada del pasado domingo, 25 de enero, en un establecimiento ubicado en el complejo residencial de Las Remudas, en el municipio grancanario de Telde. Según recoge el medio TeldeActualidad, los hechos ocurrieron sobre la 1:29 horas en el Bar Cafetería El Parque 2, situado en el aparcamiento número 2 de la zona.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del local, cuatro personas encapuchadas accedieron al interior del establecimiento y sustrajeron una máquina de cambio de billetes por monedas que contenía alrededor de 600 euros en efectivo.

La denuncia fue interpuesta ante la Policía Nacional, que ya trabaja en la identificación de los autores materiales del asalto, revisando las grabaciones y recopilando posibles pruebas que ayuden a dar con su paradero. La investigación sigue su curso.

Preocupación vecinal por el aumento de robos

Responsables del establecimiento han señalado que su intención es dar visibilidad al suceso para alertar al vecindario y al resto de comerciantes del barrio, con el fin de prevenir nuevos incidentes de este tipo. Tal y como apunta TeldeActualidad, existe creciente preocupación en la zona por el aumento de pequeños robos registrados en los últimos meses.

Tanto los residentes como los negocios del entorno reclaman mayor presencia policial y vigilancia nocturna, al considerar que la falta de patrullas ha generado un caldo de cultivo para la impunidad de estas acciones delictivas. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las diligencias abiertas y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.