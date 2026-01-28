Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Presupuesto Ayuntamiento Las PalmasDimisión Inmaculada MedinaUD Las PalmasPresupuestos 2026 LPGCRegularización migrantesAugusto Menvielle
instagramlinkedin

Diez heridos tras un accidente con una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro pasajeros fueron trasladados al hospital tras un siniestro en la calle Munguía que movilizó a los servicios de emergencia y generó retenciones en la zona

Accidente en Las Palmas de Gran Canaria (28/01/26)

Accidente en Las Palmas de Gran Canaria (28/01/26)

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico ocurrido en plena vía urbana de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado un balance de diez personas heridas, tras colisionar una guagua municipal de la empresa pública Guaguas Municipales en la calle Munguía. El suceso, que tuvo lugar en una zona de tránsito habitual, movilizó a efectivos de emergencias sanitarias y policiales y provocó retenciones puntuales en el tráfico de la zona.

Tras el impacto, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar varias ambulancias que atendieron a los pasajeros afectados. En total, cuatro personas requirieron traslado a centros hospitalarios para una evaluación médica más exhaustiva, mientras que otras seis fueron atendidas in situ por lesiones leves.

Noticias relacionadas y más

El rápido despliegue del personal sanitario permitió una atención inmediata a los heridos, mientras que la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino para regular la circulación y esclarecer las causas del siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents