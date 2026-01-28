Diez heridos tras un accidente con una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico ocurrido en plena vía urbana de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado un balance de diez personas heridas, tras colisionar una guagua municipal de la empresa pública Guaguas Municipales en la calle Munguía. El suceso, que tuvo lugar en una zona de tránsito habitual, movilizó a efectivos de emergencias sanitarias y policiales y provocó retenciones puntuales en el tráfico de la zona.

Tras el impacto, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar varias ambulancias que atendieron a los pasajeros afectados. En total, cuatro personas requirieron traslado a centros hospitalarios para una evaluación médica más exhaustiva, mientras que otras seis fueron atendidas in situ por lesiones leves.

El rápido despliegue del personal sanitario permitió una atención inmediata a los heridos, mientras que la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino para regular la circulación y esclarecer las causas del siniestro.