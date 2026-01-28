La Guardia Civil desarticula una estafa inmobiliaria por falsa gestión de alquileres en Arinaga

La Guardia Civil de Agüimes ha culminado una investigación relacionada con una estafa inmobiliaria continuada, centrada en la gestión fraudulenta de un alquiler en la localidad de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes. Como resultado de la operación, una persona ha sido investigada como presunta autora de los hechos, tras un proceso de identificación que se prolongó durante varios meses debido a la complejidad del caso.

Las diligencias concluyeron el 16 de enero de 2026, fecha en la que los agentes procedieron a tomar declaración a la investigada, una vez confirmada su identidad completa. El caso ya ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, que continuará con el procedimiento judicial.

Un alquiler gestionado bajo una identidad falsa

Los hechos se remontan a un inmueble propiedad de la víctima, ubicado en una calle de Arinaga. Según consta en la denuncia, la persona investigada contactó con el propietario asegurando trabajar para una empresa de gestión inmobiliaria, una información que resultó ser falsa.

A partir de ese momento, la presunta estafadora se encargó supuestamente de intermediar en el alquiler de la vivienda, llegando a recibir diversas cantidades económicas correspondientes a mensualidades y a la fianza del contrato. Sin embargo, el dinero nunca fue entregado al dueño legítimo del inmueble.

La sospechoso se apropió de miles de euros del propietario del inmueble

El perjuicio económico total denunciado asciende a 2.400 euros, resultado de diferencias en los pagos mensuales y del impago completo de una mensualidad y de la fianza, lo que motivó al propietario a poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

Dificultades en la investigación

La investigación no estuvo exenta de obstáculos. Uno de los principales problemas fue que el inquilino que figuraba en el contrato abandonó el país, trasladándose a un estado extranjero, lo que dificultó la obtención de información relevante para el avance del caso.

Además, la persona que actuaba como supuesta gestora solo era conocida inicialmente por un nombre de pila, sin más datos personales verificables. Ante esta situación, la Guardia Civil centró sus esfuerzos en el rastreo tecnológico, una herramienta clave en este tipo de delitos relacionados con fraudes y suplantaciones.

Identificación tras meses de gestiones

Durante meses, los investigadores realizaron solicitudes a distintas operadoras de telefonía, aunque en un primer momento estas gestiones no dieron resultados concluyentes. No fue hasta diciembre de 2025 cuando se obtuvo un nuevo número de contacto presuntamente vinculado a la sospechosa.

La investigación permitió rastrear una línea telefónica clave tras la salida del inquilino original al extranjero

Gracias a esta nueva información, los agentes lograron confirmar el 12 de enero de 2026 la titularidad de la línea telefónica y, con ello, la identidad completa de la investigada. En el transcurso de la investigación también se constató que la implicada cuenta con un amplio historial delictivo, un dato que ha sido incorporado a las diligencias.

Prevención de estafas inmobiliarias

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de verificar la identidad y la legitimidad de las personas o empresas que ofrecen servicios de intermediación inmobiliaria, especialmente en operaciones de alquiler. Consultar registros oficiales, exigir contratos claros y desconfiar de gestiones poco transparentes son algunas de las recomendaciones habituales.

Este tipo de actuaciones se enmarca en la labor de las fuerzas de seguridad para proteger a los ciudadanos frente a fraudes económicos, cada vez más frecuentes en el ámbito de la vivienda y los alquileres.

Las diligencias instruidas, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Telde.