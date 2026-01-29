Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tiempo CanariasCierre de playas en TeldeAccidente guagua Las PalmasUD Las PalmasMuerte súbita
instagramlinkedin

Buscan a una mujer desaparecida que cayó al mar en la noche del miércoles en Tenerife

Varios recursos participan en el dispositivo por tierra, mar y aire

Buscan a una mujer desaparecida que cayó al mar en el norte de Tenerife

Buscan a una mujer desaparecida que cayó al mar en el norte de Tenerife

Guardia Civil

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un dispositivo de emergencias y seguridad se mantiene activo desde la noche de este miércoles para intentar localizar a una mujer que cayó al mar en el Norte de Tenerife.

Así lo ha comunicado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias, que informa de que los hechos ocurrieron en el litoral del municipio de Tacoronte.

La persona desaparecida es una mujer, vecina de Mesa del Mar, que llevaba apenas dos meses residiendo en dicha localidad.

Se saltó el vallado de protección

Según las fuentes consultadas, una pareja paseaba un perro y, en un momento dado, se saltó un vallado de protección contra los fenómenos costeros.

Un golpe de mar se llevó, en primer lugar, al can y después a la mujer. El animal pudo salir del agua, pero la mujer no regresó a tierra.

En las tareas de localización por tierra, mar y aire participan Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local de Tacoronte, Protección Civil y personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Cerca de la grúa

La alerta por el suceso llegó a las 22:16 horas a la sala operativa del 1-1-2.

Noticias relacionadas y más

La información del testigo consistía en que una persona había caído por la zona de la grúa de Mesa del Mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UD Las Palmas negoció la vuelta de Raúl Lizoain ante la marcha de Churripi al Granada
  2. Inmaculada Medina se da de baja del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria
  3. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  4. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios
  5. Apuñala a un hombre por echarle de un bar en Las Palmas de Gran Canaria: 'Te vas a enterar de quién soy yo, te voy a matar
  6. Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
  7. Huelga de Guaguas Municipales: los trabajadores anuncian un preaviso para la final de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Turismo avisa: Canarias debe 'prepararse' ante la posible llegada de 'vacas flacas

Un móvil robado se convierte en la clave para esclarecer un hurto en una vivienda hace dos años en Agüimes

Un móvil robado se convierte en la clave para esclarecer un hurto en una vivienda hace dos años en Agüimes

Buscan a una mujer desaparecida que cayó al mar en la noche del miércoles en Tenerife

Buscan a una mujer desaparecida que cayó al mar en la noche del miércoles en Tenerife

Catorce detenidos en Tenerife por trata de mujeres para prostituirlas

Catorce detenidos en Tenerife por trata de mujeres para prostituirlas

La Fiscalía detectó 250 víctimas de varias estafas del grupo de Mohamed Derbah

La Fiscalía detectó 250 víctimas de varias estafas del grupo de Mohamed Derbah

Diez heridos tras un accidente con una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Cae un punto de venta de cocaína en Alcaravaneras

Cae un punto de venta de cocaína en Alcaravaneras

La Guardia Civil desarticula una estafa inmobiliaria por falsa gestión de alquileres en Arinaga

La Guardia Civil desarticula una estafa inmobiliaria por falsa gestión de alquileres en Arinaga

Cuatro encapuchados asaltan un bar en Las Remudas y sustraen 600 euros

Cuatro encapuchados asaltan un bar en Las Remudas y sustraen 600 euros
Tracking Pixel Contents