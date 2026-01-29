Cae en Las Palmas de Gran Canaria un hombre que exigía 200 euros por devolver un iPhone robado

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de un delito de receptación, después de que exigiera una cantidad de dinero a cambio de devolver un iPhone 15 robado. El dispositivo, que ya figuraba bloqueado por sustracción, fue recuperado gracias a la colaboración de la víctima y la rápida actuación policial.

Los hechos ocurrieron la noche del 26 de enero de 2026, cuando la víctima denunció ante la Policía Nacional el robo de su teléfono móvil, un modelo de última generación. Tras el bloqueo del terminal, se configuró un mensaje en la pantalla con un número de contacto para facilitar su recuperación, medida habitual entre los usuarios de dispositivos Apple que pierden o sufren el robo de sus teléfonos.

Pocas horas después, la víctima comenzó a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp desde el número que figuraba en la pantalla. El interlocutor le aseguró que tenía el iPhone en su poder, afirmando haberlo adquirido recientemente. No obstante, le exigía el pago de 200 euros para devolvérselo, una práctica que puede considerarse coacción o tentativa de extorsión, dependiendo de las circunstancias.

Intervención de la Policía Nacional

La víctima puso los hechos en conocimiento de la Policía, facilitando todas las conversaciones mantenidas con el supuesto "comprador". Con esta información, los agentes diseñaron un dispositivo de intervención en una gasolinera de la capital grancanaria, lugar acordado para realizar la entrega del terminal previo pago de la cantidad exigida.

En el lugar indicado, los agentes observaron la llegada de un individuo que coincidía con la descripción aportada y que llevaba un teléfono móvil en la mano. Tras darle el alto, procedieron a su identificación y registro superficial, confirmando que entre sus pertenencias se encontraba el iPhone 15 denunciado como sustraído.

Detención por receptación

El detenido manifestó ante los agentes que había comprado el terminal recientemente y que pretendía “revendérselo” a su legítimo propietario por la misma cantidad de dinero. Esta justificación no evitó su detención inmediata como presunto autor de un delito de receptación, tipificado en el Código Penal español como la acción de adquirir o aprovecharse de bienes robados con conocimiento de su origen ilícito.

Tras ser informado de sus derechos, el individuo fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias, quedando a disposición judicial.