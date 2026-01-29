Detenido en Puerto Rico un hombre buscado por la Audiencia Provincial tras un control nocturno de la Policía Local de Mogán

Durante la madrugada del jueves 29 de enero, la Policía Local de Mogán llevó a cabo la detención de un hombre con una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión, emitida por la Audiencia Provincial de Las Palmas. La intervención tuvo lugar en el Centro Comercial de Puerto Rico, dentro de la conocida zona de ocio nocturno del municipio.

Los hechos se produjeron en el marco de los habituales dispositivos de vigilancia y control que la Policía Local realiza en áreas concurridas durante la noche. Fue durante una de estas actuaciones cuando los agentes identificaron a un individuo cuya actitud llamó la atención.

Tras comprobar sus datos en coordinación con el Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, se confirmó que el hombre tenía en vigor una orden judicial de ingreso en prisión. En ese momento se procedió a su detención inmediata, siguiendo los protocolos establecidos.