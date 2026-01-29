El fuerte oleaje hunde una barca en Las Canteras y obliga a sacar otras embarcaciones del agua
El hundimiento tuvo lugar en el fondeadero de La Puntilla, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el Gobierno de Canarias decreta la alerta por fenómenos costeros en varias islas
El fuerte oleaje ha hundido este jueves una barca en el fondeadero de La Puntilla, en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, informa la cuenta de X @LasCanteras.
Además, el mal tiempo en el mar obliga a los pescadores a sacar sus embarcaciones de la zona para evitar ser arrastradas por las corrientes.
Las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, y litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este caso la totalidad de las costas de Jandía, en Fuerteventura están en alerta por fenómenos costeros, desde las 00.00 horas de este jueves, 29 de enero, según decretó ayer la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.
Olas de hasta cinco metros
El resto de las costas de la comunidad autónoma, en las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene la declaración de la situación de prealerta.
El pronóstico es de mar combinada del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, afectando con especial intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste. En costas del este y sureste, olas que no sobrepasarán los 2 metros de altura, en general.
