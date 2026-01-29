Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un móvil robado se convierte en la clave para esclarecer un hurto en una vivienda hace dos años en Agüimes

La Guardia Civil localizó a dos investigados durante un control de seguridad ciudadana mientras circulaban en un vehículo sustraído con matrículas falsificadas

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo.

Aránzazu Fernández

La Guardia Civil de Agüimes ha esclarecido un hurto ocurrido en octubre de 2024 en una propiedad privada en la costa del municipio. Gracias a una exhaustiva investigación, los agentes han vinculado a dos hombres con el delito, quienes fueron identificados el pasado 20 de enero de 2026, durante un dispositivo de seguridad.

Los hechos sucedieron el 26 de octubre de 2024, cuando los presuntos responsables del hurto aprovecharon que la vivienda, ubicada en una zona costera de Agüimes, se encontraba sin sus propietarios. Los delincuentes accedieron a la propiedad y sustrajeron varios objetos de valor, entre ellos, un teléfono móvil de última generación, un pasaporte extranjero y 500 euros en efectivo.

Localización de los sospechosos

La investigación avanzó de forma crucial cuando, el 20 de enero, una patrulla de la Guardia Civil localizó a los dos sospechosos mientras circulaban en un vehículo por el municipio. Durante la inspección, los agentes descubrieron que el coche, que figuraba como robado en un municipio cercano, llevaba placas de matrícula falsificadas, las cuales también habían sido sustraídas de otro coche en la misma zona.

En el registro del vehículo y de las pertenencias de los ocupantes, se hallaron cinco teléfonos móviles, uno de los cuales coincidía con el IMEI del aparato sustraído en el robo en la finca costera de Agüimes. Este hallazgo permitió establecer una conexión directa entre los investigados y el delito de hurto.

Diligencias judiciales

Las diligencias relacionadas con el caso ya han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, quedando los dos investigados a disposición de la autoridad judicial competente.

