Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria

La Policía Nacional investiga la muerte de un turista alemán de avanzada edad que cayó este jueves de un hotel ubicado en la avenida de Tenerife, en Playa del Inglés.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde en el hotel Green Field. La víctima cayó hacia la vía pública. Tras las llamadas de alerta al 112 a la zona acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Nacional y Policía Local. Pese a los intentos por reanimarlo, los sanitarios tan solo pudieron confirmar el deceso, debido a las lesiones sufridas.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Maspalomas se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento y tratan de averiguar si la caída fue accidental o un suicidio.

Dos precipitados

Este varón fue el segundo precipitado de la jornada. A primera hora de la mañana, un testigo dio la voz de alarma al hallar el cuerpo sin vida de otro individuo en un camino de tierra en Sonnenland, también en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Las autoridades investigan también las causas del fallecimiento.