Rescatada una excursionista de 70 años tras sufrir una caída en un sendero de Femés

Una mujer de 70 años fue rescatada este lunes, 29 de enero de 2026, por el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias tras sufrir una caída durante una excursión en un sendero de la zona de Femés, en el municipio de Yaiza, Lanzarote. El incidente se produjo poco después de las 14:00 horas, y requirió la activación de un importante despliegue de recursos de emergencia debido a la complejidad del terreno donde se encontraba la afectada.

La alerta fue recibida en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias por parte de una empresa de turismo. El aviso indicaba que una integrante del grupo de senderismo había sufrido una caída accidental y no podía continuar la marcha por sus propios medios.

Tras valorar la situación, el 1-1-2 activó de forma inmediata a los servicios necesarios para garantizar una intervención rápida y eficaz. Entre ellos se encontraban el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) con un helicóptero de rescate, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia de soporte vital básico, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, y la Policía Local de Yaiza.

Rescate aéreo por la dificultad del terreno

A la llegada de los efectivos del Consorcio de Emergencias al lugar, comprobaron que la zona presentaba un acceso extremadamente complejo, lo que imposibilitaba realizar una evacuación terrestre con seguridad. En consecuencia, se solicitó la intervención del helicóptero del GES, cuyos rescatadores se desplazaron al punto exacto donde se encontraba la mujer.

Los especialistas del GES localizaron rápidamente a la afectada, le proporcionaron asistencia inicial y procedieron a su evacuación aérea hasta el aeropuerto de Lanzarote. Allí esperaba una ambulancia del SUC, que se encargó de su estabilización y posterior traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde quedó ingresada para evaluación médica y seguimiento.

Estado de salud de la excursionista

Según informó el Servicio de Urgencias Canario, la mujer presentaba, en el momento de la primera asistencia, un traumatismo en una extremidad inferior de carácter moderado. Aunque sus lesiones no revestían gravedad, fue necesario realizar un traslado hospitalario para descartar posibles complicaciones.