Retenciones en la GC-1 por un accidente múltiple a la altura del CC El Mirador

La autopista GC-1, principal arteria de comunicación entre el sur y el norte de Gran Canaria, ha vuelto a ser escenario de un accidente múltiple que ha colapsado el tráfico en uno de sus tramos más transitados.

En esta ocasión, el incidente se ha producido a la altura del Centro Comercial El Mirador, en sentido norte hacia Las Palmas de Gran Canaria, generando importantes retenciones y congestión en la circulación.

Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistieron y trasladaron al Hospital Insular de Gran Canaria a una mujer que presentó una cervicalgia de carácter leve. Fuerzas de la Guardia Civil y Carreteras del Cabildo de Gran Canaria colaboraron con las diligencias pertinentes.