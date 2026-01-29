Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tiempo CanariasCierre de playas en TeldeNueva Línea CarnavalUD Las PalmasInversión en viviendaSanta Lucía de Tirajana
instagramlinkedin

Retenciones en la GC-1 por un accidente múltiple a la altura del CC El Mirador

Un choque entre varios vehículos provoca largas colas y ralentizaciones en uno de los tramos más transitados de la autopista del sur de Gran Canaria

Imagen del lugar de los hechos.

Imagen del lugar de los hechos. / Y. S.

Bruno Betancor

La autopista GC-1, principal arteria de comunicación entre el sur y el norte de Gran Canaria, ha vuelto a ser escenario de un accidente múltiple que ha colapsado el tráfico en uno de sus tramos más transitados.

En esta ocasión, el incidente se ha producido a la altura del Centro Comercial El Mirador, en sentido norte hacia Las Palmas de Gran Canaria, generando importantes retenciones y congestión en la circulación.

Noticias relacionadas y más

Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistieron y trasladaron al Hospital Insular de Gran Canaria a una mujer que presentó una cervicalgia de carácter leve. Fuerzas de la Guardia Civil y Carreteras del Cabildo de Gran Canaria colaboraron con las diligencias pertinentes.

TEMAS

  1. La UD Las Palmas negoció la vuelta de Raúl Lizoain ante la marcha de Churripi al Granada
  2. Inmaculada Medina se da de baja del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria
  3. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  4. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios
  5. Apuñala a un hombre por echarle de un bar en Las Palmas de Gran Canaria: 'Te vas a enterar de quién soy yo, te voy a matar
  6. Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
  7. Huelga de Guaguas Municipales: los trabajadores anuncian un preaviso para la final de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Turismo avisa: Canarias debe 'prepararse' ante la posible llegada de 'vacas flacas

Retenciones en la GC-1 por un accidente múltiple a la altura del CC El Mirador

Retenciones en la GC-1 por un accidente múltiple a la altura del CC El Mirador

Detenido en Puerto Rico un hombre buscado por la Audiencia Provincial tras un control nocturno de la Policía Local de Mogán

Detenido en Puerto Rico un hombre buscado por la Audiencia Provincial tras un control nocturno de la Policía Local de Mogán

El fuerte oleaje hunde una barca en Las Canteras y obliga a sacar otras embarcaciones del agua

El fuerte oleaje hunde una barca en Las Canteras y obliga a sacar otras embarcaciones del agua

Un móvil robado se convierte en la clave para esclarecer un hurto en una vivienda hace dos años en Agüimes

Un móvil robado se convierte en la clave para esclarecer un hurto en una vivienda hace dos años en Agüimes

Buscan a una mujer desaparecida que cayó al mar en la noche del miércoles en Tenerife

Buscan a una mujer desaparecida que cayó al mar en la noche del miércoles en Tenerife

Catorce detenidos en Tenerife por trata de mujeres para prostituirlas

Catorce detenidos en Tenerife por trata de mujeres para prostituirlas

La Fiscalía detectó 250 víctimas de varias estafas del grupo de Mohamed Derbah

La Fiscalía detectó 250 víctimas de varias estafas del grupo de Mohamed Derbah

Diez heridos tras un accidente con una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Tracking Pixel Contents