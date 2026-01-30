Aparatoso vuelco de un coche de la Policía Local de Tías en Lanzarote

Dos agentes de la Policía Local de Tías que estaban de servicio en la mañana de este viernes se llevaron un buen susto debido al vuelco del coche patrulla en el que viajaban.

El accidente se produjo en las inmediaciones de la rotonda del parque temático Rancho Texas ubicada cerca de la Circunvalación de Puerto del Carmen (LZ-40).

Afortunadamente, ambos agentes, quienes salieron por su propio pie del vehículo policial, resultaron ilesos, pese a lo aparatoso del incidente, ha señalado el alcalde de Tías, José Juan Cruz.

Posible impacto contra un bordillo

Mientras estaban en Puerto del Carmen, la emisora del coche de la Policía Local siniestrado recibió un aviso de un atropello en Mácher (unos 4,5 kilómetros separan ambas localidades), servicio al que se dirigieron de inmediato los policías, señala Cruz.

Como causa del accidente se baraja la alta velocidad a la que circulaba el coche de los efectivos municipales para atender cuando antes el requerimiento en Mácher, con tan mala suerte que, probablemente, impactaría contra uno de los bordillos del enlace de Rancho Texas con la zona urbana y turística de Puerto del Carmen, que acabó volcando, baraja el regidor.

Valoración por los sanitarios

La pareja policial fue evacuada hasta el Centro de Salud de Tías para ser valorada por los sanitarios y, posteriormente, por la mutua.

El coche policial, dijo el alcalde, quedará fuera de servicio tras el accidente, pero se aprovecharán repuestos del mismo que se puedan utilizar en otros vehículos de la Policía Local, si fuera necesario.