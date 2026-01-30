Desmantelada una red de narcotráfico con 2.800 kilos de hachís en el puerto de Taliarte

Agentes de la Policía Nacional han logrado un nuevo golpe contra el narcotráfico en Canarias al desmantelar una estructura criminal que operaba desde el puerto deportivo de Taliarte, en el municipio grancanario de Telde. La operación policial, denominada “Anhilus”, ha culminado con la incautación de 64 fardos de hachís con un peso bruto de 2.800 kilogramos, una cantidad que en el mercado negro superaría los cinco millones de euros.

La actuación tuvo lugar durante la madrugada del 2 de noviembre de 2025, cuando los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde detectaron una maniobra sospechosa en el puerto deportivo. En concreto, observaron la descarga de una embarcación tipo pesquero y la transferencia de bultos a un vehículo tipo furgón.

La reacción de los agentes fue inmediata. Intervinieron directamente en el lugar de los hechos, sorprendiendo a cuatro individuos mientras realizaban la descarga de los fardos. Los arrestados fueron detenidos in fraganti, lo que permitió asegurar la totalidad de la droga sin que se dispersara o se ocultara parte del cargamento.

El hallazgo consistía en polen de hachís, una sustancia altamente valorada en el mercado ilícito, que estaba siendo introducida por vía marítima en el puerto deportivo. La operación evitó que esa importante cantidad llegase a la calle, contribuyendo significativamente a frenar el abastecimiento de drogas en la isla.

Investigación posterior y nuevas detenciones

Tras las primeras detenciones, la investigación continuó en marcha, lo que permitió identificar y localizar a otros dos integrantes del grupo criminal. Ambos fueron detenidos en días posteriores, elevando a seis el número total de arrestados, todos ellos acusados de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Las diligencias están siendo dirigidas por la autoridad judicial competente, que ha decretado el secreto de sumario para garantizar el desarrollo efectivo del procedimiento y proteger la investigación. Asimismo, se ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los seis implicados, medida que subraya la gravedad de los hechos.

Un duro golpe al crimen organizado en Canarias

La operación “Anhilus” refuerza el compromiso de la Policía Nacional con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las Islas Canarias, territorios que, por su posición estratégica, suelen ser utilizados como puntos de entrada para sustancias estupefacientes procedentes del norte de África o América Latina.

El trabajo coordinado de los agentes de Telde demuestra una vez más la efectividad de los operativos especializados y la importancia de mantener la vigilancia constante en zonas portuarias y costeras, claves en la logística del narcotráfico.

Además, esta actuación no solo se traduce en la cantidad de droga retirada del mercado, sino que también reduce el impacto social del narcotráfico, al dificultar el acceso a estas sustancias y desarticular redes que pueden tener vínculos con otras formas de delincuencia.