Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Real Sociedad B - UD Las Palmas: horario y dónde verNueva Línea CarnavalEx vicepresidente de Coca-ColaMuere turista alemánSoftware Hospital Doctor Negrín
instagramlinkedin

Fallece una trabajadora del HUC tras precipitarse en el recinto

La mujer habría caído desde la novena planta

Panorámica del Hospital Universitario de Canarias (HUC)

Panorámica del Hospital Universitario de Canarias (HUC) / E. D.

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer ha fallecido este viernes en Tenerife tras precipitarse desde una novena planta del Hospital Universitario de Canarias (HUC), según informa la Cadena Ser.

Al parecer, se trataría de una trabajadora del recinto hospitalario. En estos momentos se están investigando las causas de dicho fallecimiento.

Noticias relacionadas y más

(Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios
  2. Un coche vuelca a raíz de retenciones en la GC-1 por un accidente múltiple a la altura del CC El Mirador
  3. Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria
  4. Carnaval de Las Palmas 2026: Marc Anthony, Olga Tañón, Luck Ra, Ke Personajes y más artistas confirmados
  5. Turno para Herzog, el 'hermano' de Moleiro que quiere ser el nuevo Saúl Coco de la UD Las Palmas
  6. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
  7. Forbes sitúa a Carolina Darias, Astrid Pérez y Valeria Castro entre las mujeres más influyentes de Canarias
  8. Diez heridos tras un accidente con una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Desmantelada una red de narcotráfico con 2.800 kilos de hachís en el puerto de Taliarte

Desmantelada una red de narcotráfico con 2.800 kilos de hachís en el puerto de Taliarte

Muere una trabajadora tras caer desde una novena planta en un hospital de Canarias

Muere una trabajadora tras caer desde una novena planta en un hospital de Canarias

Aparatoso vuelco de un coche de la Policía Local de Tías en Lanzarote

Aparatoso vuelco de un coche de la Policía Local de Tías en Lanzarote

Muere un turista tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria

Muere un turista tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria

Se reanuda la búsqueda por mar de la desaparecida en Tenerife

Se reanuda la búsqueda por mar de la desaparecida en Tenerife

Catorce detenidos en Tenerife por trata de mujeres para prostituirlas

Catorce detenidos en Tenerife por trata de mujeres para prostituirlas

Rescatada una excursionista de 70 años tras sufrir una caída en un sendero de Femés

Rescatada una excursionista de 70 años tras sufrir una caída en un sendero de Femés

Un coche vuelca a raíz de retenciones en la GC-1 por un accidente múltiple a la altura del CC El Mirador

Un coche vuelca a raíz de retenciones en la GC-1 por un accidente múltiple a la altura del CC El Mirador
Tracking Pixel Contents