Fallece una trabajadora del HUC tras precipitarse en el recinto
La mujer habría caído desde la novena planta
Una mujer ha fallecido este viernes en Tenerife tras precipitarse desde una novena planta del Hospital Universitario de Canarias (HUC), según informa la Cadena Ser.
Al parecer, se trataría de una trabajadora del recinto hospitalario. En estos momentos se están investigando las causas de dicho fallecimiento.
(Habrá ampliación)
