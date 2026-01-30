Se reanuda la búsqueda por mar de la desaparecida en Tenerife
La mujer cayó al agua en la costa de Tacoronte por un golpe de mar mientras paseaba a su perro
Y. R.
El dispositivo de búsqueda para localizar a la mujer que cayó al mar en la costa norte de Tenerife el pasado miércoles se ha reanudado este viernes por mar, después de que el fuerte oleaje impidiera la navegación en la jornada anterior. De esta manera, según informa el 112 Canarias, las labores de rastreo vuelven a estar activas por tierra, mar y aire.
Las primeras informaciones indican que la mujer, que iba acompañada de otra persona, cayó al mar mientras paseaba a su perro por la costa de Tacoronte. En un momento dado, la pareja se saltó un vallado de protección contra el oleaje y, tras un golpe de mar, el animal y ella cayeron al agua. El perro sí que pudo salir por sus propios medios, pero, por el momento, nada se sabe de la mujer.
En ese momento, se activó un dispositivo de búsqueda y rescate, en el que participan personal de Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local de Tacoronte, Protección Civil y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Durante la jornada del jueves, el mar estado del mar hizo que se tuviera que paralizar la búsqueda marítima, una labor que se ha podido retomar durante la mañana de este viernes.
