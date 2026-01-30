Tragedia en Fuerteventura: una mujer fallece ahogada tras caer desde unas rocas en Aguas Verdes

Una mujer de 44 años, de nacionalidad extranjera, falleció este martes 30 de enero en la costa del municipio de Betancuria, en Fuerteventura, tras ser rescatada del mar con signos evidentes de ahogamiento. El trágico suceso ocurrió en la zona de la playa del Valle de Santa Inés, conocida como Aguas Verdes, un enclave natural frecuentado por bañistas y visitantes por su belleza escarpada y piscinas naturales.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta fue recibida a las 14:42 horas, momento en que se comunicó que una mujer había sido rescatada del mar inconsciente, tras haber caído supuestamente desde unas rocas cercanas al litoral.

Varios bañistas que se encontraban en la playa presenciaron el momento y sacaron a la mujer del agua. De inmediato comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los servicios de emergencia.

Tras recibir la llamada de socorro, el CECOES 112 activó de forma inmediata todos los recursos necesarios. En el operativo participaron el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó a la zona una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Además, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES)movilizó un helicóptero de rescate.

Y participaron en las diligencias correspondientes, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Cabildo de Fuerteventura y agentes de la Guardia Civil y Policía Local, que colaboraron en las labores de coordinación y diligencias.

El helicóptero del GES aterrizó en la misma playa y dejó a los rescatadores junto a la víctima, que continuaron con las maniobras de reanimación iniciadas por los testigos. Posteriormente, los sanitarios del SUC constataron que la mujer seguía en parada cardiorrespiratoria.

A pesar de los esfuerzos prolongados de reanimación avanzada, no fue posible revertir la situación, y los sanitarios confirmaron su fallecimiento en el lugar de los hechos.