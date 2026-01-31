Un hombre sufre un atropello en Telde y es evacuado con dolores lumbares a la Clínica Arnao

Un hombre ha resultado herido de carácter leve tras ser atropellado en un paso de peatones situado en la calle Perú, en el municipio grancanario de Telde. El suceso tuvo lugar en la zona alta del casco urbano de Los Llanos, y fue presenciado por varios testigos que alertaron a los servicios de emergencia, según adelantó Telde Actualidad.

Tras el aviso, los primeros en llegar fueron los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendieron al afectado en el lugar del accidente. El herido presentaba dolores lumbares y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico a la Clínica Arnao, ubicada en el barrio de Las Huesas, para su evaluación médica y seguimiento.

Los primeros informes indican que el peatón no presentaba lesiones graves, pero fue derivado al centro sanitario como medida de precaución, dada la intensidad del dolor que manifestaba tras el impacto.

Investigación a cargo de la Policía Local

Agentes de la Policía Local de Telde se personaron en el lugar del incidente y se hicieron cargo de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Por el momento no se han difundido detalles sobre la identidad del conductor ni sobre las condiciones en las que se produjo el atropello.

Noticias relacionadas

Los agentes están recopilando declaraciones de testigos y posibles imágenes de cámaras de seguridad cercanas para determinar si hubo una imprudencia por parte del conductor o del peatón, o si se trató de un desafortunado accidente.