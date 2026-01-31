Buscan al conductor de un Seat Ibiza que huyó tras un brutal accidente nocturno en Telde

Un violento accidente de tráfico ocurrido durante la madrugada del sábado, 31 de enero, ha puesto en alerta al municipio de Telde, en Gran Canaria, tras conocerse que el conductor responsable se dio a la fuga. El suceso tuvo lugar a la 01:53 horas en la calle Shakespeare, situada en el barrio de Ponce.

Según ha denunciado la afectada a TeldeActualidad, un Seat Ibiza blanco con el capó negro colisionó de forma brusca contra el coche de su pareja, causándole daños severos que lo han dejado completamente inservible. Tras el impacto, el conductor del Ibiza abandonó la escena sin prestar auxilio ni dejar rastro.

Actuación de la Policía Local y búsqueda activa

Efectivos de la Policía Local de Telde se desplazaron inmediatamente hasta el lugar del siniestro tras ser alertados del accidente. Durante toda la noche se realizaron batidas en los barrios cercanos, pero hasta el momento no se ha localizado el vehículo implicado. La investigación ya se encuentra en manos de las autoridades, que continúan trabajando para esclarecer los hechos y localizar al conductor huido.

El caso ha generado preocupación vecinal, tanto por la gravedad del siniestro como por la falta de responsabilidad del implicado, que dejó tras de sí un coche destrozado y una familia afectada.

Daños estructurales graves en el vehículo impactado

Las imágenes aportadas por la víctima revelan la magnitud del choque. El paragolpes delantero del coche dañado fue completamente arrancado, quedando numerosas piezas desperdigadas sobre la calzada. También se evidencian daños en el paso de rueda delantero, con el revestimiento interior suelto y componentes mecánicos a la vista. La rueda delantera también presenta deformaciones visibles.

El coche afectado ha quedado inhabilitado para circular, prueba clara de la violencia con la que se produjo el impacto. Este tipo de siniestros no solo deja secuelas materiales, sino también psicológicas, dado el sobresalto y la sensación de impunidad al no contar aún con un responsable identificado.

La denunciante ha hecho un llamamiento público para intentar identificar al vehículo fugado. Según su testimonio, el Seat Ibiza blanco con capó negro presenta un golpe visible en el lateral del conductor, lo que podría facilitar su localización. Se solicita a la ciudadanía que informe a la Policía si observan un coche con esas características o si presenciaron algo sospechoso en las inmediaciones de la calle Shakespeare durante la madrugada del sábado.