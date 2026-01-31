Canarias, nodo del narcotráfico internacional: "Alcanza niveles sin precedentes"

Crece a un ritmo sin precedentes. Se adapta a las dificultades. Y, en ocasiones, las vence. Ladrillo a ladrillo. Tonelada a tonelada. Explota vulnerabilidades y reajusta sus operaciones para adelantarse a las autoridades. Es el negocio (millonario) de la cocaína: versátil, armado y con métodos cada vez más sofisticados para hacer llegar la dama blanca de Sudamérica a Europa: submarinos sin tripulación, globos de helio, drones sumergibles. Y en ese viaje, las organizaciones criminales han convertido a Canarias en punto indispensable de sus nuevas rutas, su epicentro. Un hub. Así lo señala el informe Diversificación del tráfico marítimo de la cocaína, publicado por Europol.

El documento pone de manifiesto la evolución de las tácticas de las grandes organizaciones criminales para cumplir su objetivo: invadir de polvo blanco el continente debido al excedente que hay en Sudamérica y la demanda en Europa. Cuando un puerto —las autoridades— gana la batalla, diseñan una nueva ruta, menos controlada, para ejecutar el cometido. Y así descubrieron Canarias.

«El tráfico de cocaína hacia Europa alcanza niveles sin precedentes», alerta la Oficina Europea de Policía, que avisa: «Las redes criminales demuestran una preocupante capacidad para explotar vulnerabilidades, ajustando rápidamente sus operaciones para adelantarse a las autoridades». Para ello, fragmentan sus rutas, configuran nuevas y adoptan métodos de tráfico «cada vez más complejos y encubiertos». «Esto resalta su determinación de evadir la detección y mantener beneficios ilícitos», añade el informe.

Europol destaca que la presión de la Policía en los principales puertos de la UE —como Amberes, Róterdam y Hamburgo— ha llevado a la reubicación de la actividad a otros más pequeños e incluso a «eludir los puertos comerciales». Esto lo hacen con transferencias de la carga en alta mar, de un buque a otro, o dejándola para que la recojan otras embarcaciones. Y esta es la dinámica en la que destaca el Archipiélago.

La operación Sombra Negra es el ejemplo perfecto de las nuevas formas de actuación. Aunque en esta ocasión la Policía Nacional les dio caza y mandó al traste sus planes: 48 detenidos en la primera fase en Canarias, en junio; 105 en total, en una operación que salpicó también a Andalucía y, como no podía ser de otra forma, al Guadalquivir, el caudal de las narcolanchas, del hachís y de la cocaína, protagonista también del informe.

Las redes pusieron de manifiesto que evitan los puertos. No tocaron ninguno. Ni se acercaron. Las entregas y transferencias las hicieron en alta mar. La cocaína la sacaban en buques nodriza de Colombia y Brasil y, cerca de Canarias, daban el trasvase a embarcaciones más pequeñas, las narcolanchas. El pase se hacía en puntos previamente acordados por comunicaciones encriptadas.

Tras darse las coordenadas, el estupefaciente se trasladaba desde Canarias en lanchas rápidas que habían incluso creado bases secretas en alta mar para subsistir un mes entero. Los petaqueros —embarcaciones menores que suministran víveres y gasolina— las surtían de lo necesario. Desde las Islas llegaban al Guadalquivir y de ahí al resto de España y Europa por carretera.

«Los traslados en alta mar se transfieren frente a la costa de África Occidental y se lleva a tierra en África para su posterior envío a Europa o se envía a Canarias», destaca el informe de la Oficina de la Policía: «Las transferencias en el Atlántico Sur [Canarias o África] se trasladan a la España continental con mafias que utilizan embarcaciones inflables de casco rígido, equipadas y apoyadas para mantenerse lejos en alta mar durante largos periodos de tiempo».

En Sombra Negra, antes de su caída, se estima que la organización logró introducir en Europa 57 toneladas de cocaína. En el conjunto de los registros, los agentes hallaron otras 10 preparadas para repartir.

La alerta de Europol no se limita a las ingentes cantidades de cocaína que entran o se incautan, sino a la violencia que pueden provocar. «Al entrar en la costa de Andalucía, las redes criminales aprovechan el río Guadalquivir, enviando la cocaína hacia el interior para su posterior distribución. El uso de esta ruta atrae nuevos actores criminales a la zona y, con ellos, la capacidad y disposición para usar la violencia en la protección de los envíos a menudo muy grandes de cocaína», advierte la Policía, que recuerda que hay delincuentes armados que abordan embarcaciones para hacerse con la cocaína.

Ejecutar el traspaso en alta mar, en una zona no controlada, trae otro riesgo: el posible fracaso de investigaciones financieras. «Las entregas en el mar cortan la pista logística, reducen el número de facturas y documentos de envío rastreables que pueden ser explotados», recalca el informe.

Pero alta mar y los trasvases no son la única forma de hacer llegar la droga. «Las redes criminales utilizan cada vez más el tráfico aéreo, incluyendo tanto el transporte de carga como el correo y paquetes, con el fin de evitar los puertos». También los métodos de ocultamiento sofisticados están a la orden del día y logran evitar que las pruebas de droga la detecten, como hizo la red que ocultaba farlopa en polvo de yuca congelada procedente de Costa Rica, en una operación ejecutada en Andalucía. Enmascarar el olor en fruta, taparla por un manto de sal o situarla en el casco de buques por debajo de la línea de flotación para que buzos la extraigan sin ser vistos son otros de los métodos empleados.

Para Europol todo esto solo significa una cosa: poder. «Las redes criminales que trafican grandes volúmenes de cocaína muestran un alto nivel de versatilidad al usar diferentes modus operandi de forma intercambiable», destaca. Sin el poder no lo conseguirían.

Rutas más diversas

El control de las rutas obliga a las mafias a cambiar los itinerarios. Europol sospecha que los recorridos se volverán más diversos y las tecnologías más innovadoras para mitigar riesgos. Ya usan semisumergibles autónomos probablemente capaces de cruzar el Atlántico sin tripulación; drones y globos de helio, también drones submarinos. ¿Qué dispositivo podrán emplear en el futuro? Es una pregunta sin respuesta.

Detrás de la innovación y del interés en seguir enviando cargamentos solo está el dinero, las ganancias en que se traduce que la droga llegue a destino. «Las enormes ganancias proporcionan fuertes incentivos para que muchas redes criminales –a menudo competidoras– se involucren en este negocio, aumentando aún más los riesgos de que la violencia relacionada con las drogas se propague», recalca de nuevo Europol. Droga y violencia podrían ser sinónimos.

Con todo esto en juego, poner coto no será sencillo. Europol pide coordinación y cooperación internacional para que la lucha contra el crimen organizado sea un éxito y «convertir los puntos ciegos en claridad», con una vigilancia marítima que se extienda más allá de puertos comerciales y corredores abiertos; unidad entre las policías, aduanas y el sector privado, así como equipos de investigación trasfronterizos que compartan indicadores de riesgo que permitan llegar antes a los traficantes. n