Herido un motorista de 35 años tras colisionar con un coche en Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista de 35 años resultó herido este sábado por la mañana tras un accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso se produjo alrededor de las 10:19 horas, cuando la motocicleta en la que circulaba colisionó con un coche en la calle Párroco Villar Reina, una vía céntrica de la capital grancanaria.

Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (1-1-2) activó de inmediato los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario atendió al afectado en el lugar del accidente.

El motorista presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para una valoración más exhaustiva.

La Policía Local instruyó el atestado correspondiente y reguló el tráfico en la zona durante la intervención.