Herido un motorista de 35 años tras colisionar con un coche en Las Palmas de Gran Canaria
El hombre de 35 años sufrió policontusiones tras colisionar con un coche en la calle Párroco Villar Rein
Un motorista de 35 años resultó herido este sábado por la mañana tras un accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso se produjo alrededor de las 10:19 horas, cuando la motocicleta en la que circulaba colisionó con un coche en la calle Párroco Villar Reina, una vía céntrica de la capital grancanaria.
Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (1-1-2) activó de inmediato los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario atendió al afectado en el lugar del accidente.
El motorista presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para una valoración más exhaustiva.
La Policía Local instruyó el atestado correspondiente y reguló el tráfico en la zona durante la intervención.
- Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina
- Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria
- De Marc Anthony a Luck Ra: el Carnaval de Las Palmas 2026 reúne a las grandes figuras latinas
- Un edificio histórico de Las Palmas de Gran Canaria pierde la máxima protección tras una sentencia
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- La UD Las Palmas 'madruga' y adelanta su partido de esta jornada contra la Real Sociedad B: fecha, horario y dónde ver por TV y móvil el encuentro de LaLiga Hypermotion
- Un hundimiento por una avería del saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria obliga a cortar tres carriles de la avenida de Mesa y López