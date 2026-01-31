Detenidos seis narcos por traficar con hachís en yates y veleros desde África hasta el Puerto de Taliarte

Conformaban una organización criminal integrada por seis personas. Seis traficantes que usaban el Puerto de Taliarte para introducir en Gran Canaria hachís que traían de África. La Policía Nacional, en una operación desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde, han desmantelado esta red.

La operación Anhilus comenzó en octubre, cuando los agentes descubrieron la existencia de una mafia dedicada a traficar con hachís en Telde. Tras tener conocimiento de las personas que podían conformarla, pusieron en marcha un operativo de seguimiento.

La investigación dio sus frutos el detectar, la madrugada del 2 de noviembre, la llegada de una embarcación tipo pesquero, llamada Carmita, al puerto deportivo. En el momento del alijo, los policías intervinieron de forma inmediata, y procedieron a la detención in situ de cuatro personas que participaban directamente en la descarga de la sustancia estupefaciente.

Durante la intervención, los agentes incautaron 64 fardos de polen de hachís, con un peso bruto de 2.800 kilogramos, que estaban siendo trasladados desde la embarcación a un vehículo tipo furgón. La droga intervenida tendría una valoración en el mercado ilícito superior a los cinco millones de euros.

Los cuatro arrestados, de 53, 50, 30 y 35 años (todos canarios excepto un colombiano, tres con antecedentes por tráfico de drogas y otro por violencia familiar con reclamación judicial) usaban embarcaciones de recreo, como veleros, pesqueros y yates y traían la droga oculta en dobles fondos desde la costa africana hasta Taliarte. Una vez llegado a puerto, la pasaban a furgones estilo 4x4 de gran cilindrad a y la transportaban por carretera.

Conocimientos náuticos

Los cuatro tienen amplios conocimientos del mar ya que, de manera oficial, se dedicaban a trabajar en temas náuticos.

Tras las primeras detenciones, los agentes continuaron con la investigación, lo que permitió esclarecer la participación de otros dos miembros del grupo criminal, elevando a seis el número de arrestados, todos ellos como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La autoridad judicial competente que dirige la investigación, decretó el secreto de sumario del procedimiento, así como el ingreso en prisión de los seis detenidos.