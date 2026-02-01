Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacúan en estado crítico a un hombre tras estar a punto de ahogarse en Gran Canaria

Los hechos ocurrieron en la playa de La Lajita, en Mogán

El helicóptero medicalizado del SUC evacúa a un hombre al hospital

112 Canarias

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 65 años ha sido recuperado de una parada cardiorrespiratoria tras sufrir un ahogamiento incompleto en la costa de Gran Canaria. En concreto, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron sobre las 11:30 horas en la playa de La Lajita, en el municipio de Mogán.

El afectado tuvo que ser trasladado en estado crítico en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Atención al afectado

La primera atención al afectado fue realizada por los alertantes, con las indicaciones de los coordinadores sanitarios de SUC presentes en la sala del 112. Así, los alertantes pudieron practicarle maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar). Al mismo tiempo, personal de un hotel cercano, alertado por los bañistas, se desplazó a la playa con un DESA (desfibrilador semiautomático), mientras los recursos sanitarios activados se dirigían al lugar.

Protección Civil de Mogán recogió al personal del centro de salud de Arguineguín y se trasladaron al lugar del incidente, donde también colaboraron realizando maniobras de reanimación.

Una vez el equipo médico confirmó que el afectado había recuperado el pulso tras las maniobras realizadas y avanzadas, fue estabilizado en la ambulancia medicalizada que lo trasladó al muelle de Arguineguín, donde había aterrizado el helicóptero medicalizado que continuó con su asistencia y evacuación a la helisuperficie del hospital Insular, donde ingresó en estado crítico.

Bomberos del Consorcio, Policía Local y Guardia Civil colaboraron con los recursos de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.

