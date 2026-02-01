Dos heridos tras un vuelco en Gáldar

Dos personas resultaron heridas este sábado tras el vuelco de un turismo en la GC-2, a la altura de San Isidro, en Gáldar. El accidente se produjo a las 15:35 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Guardia Civil y personal del servicio de conservación de carreteras. A la llegada de los recursos, los ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo, que fue asegurado por los bomberos.

El personal sanitario asistió a un hombre de 79 años, que presentaba un traumatismo moderado en una extremidad superior y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. También fue atendida una mujer de 21 años con un traumatismo torácico de carácter moderado, evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Perpetuo Socorro.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que el servicio de conservación de carreteras colaboró en la gestión del incidente y la seguridad de la vía.