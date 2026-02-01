Incendio en el Barranco de La Gallina La Provincia Actualizado: 01/02/2026 14:28 Ver galería > Un importante incendio se ha declarado este mediodía en una nave industrial del entorno del Barranco de La Gallina, en el municipio de Telde, provocando una densa columna de humareda negra visible desde varios puntos de la ciudad. El fuego ha generado alarma entre vecinos y conductores de la zona industrial.

