Incendio en el Barranco de La Gallina

La Provincia

Un importante incendio se ha declarado este mediodía en una nave industrial del entorno del Barranco de La Gallina, en el municipio de Telde, provocando una densa columna de humareda negra visible desde varios puntos de la ciudad. El fuego ha generado alarma entre vecinos y conductores de la zona industrial.

Un importante incendio se ha declarado este mediodía en una nave industrial del entorno del Barranco de La Gallina, en el municipio de Telde, provocando una densa columna de humareda negra visible desde varios puntos de la ciudad. El fuego ha generado alarma entre vecinos y conductores de la zona industrial.

