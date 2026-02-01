Una humareda negra cubre Telde: el incendio declarado en este barranco activa a bomberos y policía
El Consorcio de Bomberos de Gran Canaria y la Policía Nacional trabajan para controlar un incendio que ha generado alarma entre los vecinos y conductores de Telde
Una intensa columna de humo negro ha comenzado a elevarse este mediodía desde la zona industrial del Barranco de La Gallina, en el municipio de Telde, donde se ha declarado un importante incendio que ha movilizado a los servicios de emergencia.
El suceso ha provocado gran inquietud entre vecinos, trabajadores y conductores que circulaban por la zona, sorprendidos por la magnitud de la humareda, visible desde varios kilómetros de distancia.
Hasta el lugar se han desplazado con rapidez varias dotaciones del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, así como efectivos de la Policía Nacional, que trabajan tanto en las labores de control del fuego como en la seguridad del entorno. A primera hora de la tarde, los equipos seguían desplegados intentando contener las llamas.
- Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina
- Un hundimiento por una avería del saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria obliga a cortar tres carriles de la avenida de Mesa y López
- El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
- Kirian la lía y Kirian lo arregla en una UD Las Palmas que sigue de bajona (1-1)
- Un edificio histórico de Las Palmas de Gran Canaria pierde la máxima protección tras una sentencia
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»