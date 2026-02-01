Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una humareda negra cubre Telde: el incendio declarado en este barranco activa a bomberos y policía

El Consorcio de Bomberos de Gran Canaria y la Policía Nacional trabajan para controlar un incendio que ha generado alarma entre los vecinos y conductores de Telde

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Una intensa columna de humo negro ha comenzado a elevarse este mediodía desde la zona industrial del Barranco de La Gallina, en el municipio de Telde, donde se ha declarado un importante incendio que ha movilizado a los servicios de emergencia.

El suceso ha provocado gran inquietud entre vecinos, trabajadores y conductores que circulaban por la zona, sorprendidos por la magnitud de la humareda, visible desde varios kilómetros de distancia.

Hasta el lugar se han desplazado con rapidez varias dotaciones del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, así como efectivos de la Policía Nacional, que trabajan tanto en las labores de control del fuego como en la seguridad del entorno. A primera hora de la tarde, los equipos seguían desplegados intentando contener las llamas.

