Atrincherado con cuchillos y amenazas de muerte en Agüimes

Momentos de gran tensión se vivieron en la tarde de este domingo, 1 de febrero, en una zona residencial de Agüimes, donde un hombre fue detenido tras protagonizar un violento episodio en el ámbito familiar que obligó a activar un amplio dispositivo policial. La intervención, coordinada entre la Guardia Civil y el Cuerpo General de la Policía Canaria, resultó decisiva para evitar consecuencias irreparables.

La alerta llegó a los servicios de emergencia alrededor de las 20:30 horas, cuando se notificó una fuerte discusión en el interior de una vivienda. Lo que inicialmente parecía un conflicto doméstico derivó rápidamente en una situación de alto riesgo.

A su llegada, los agentes comprobaron que el varón se había atrincherado en el domicilio, bloqueando el acceso principal al obstruir el bombín de la cerradura desde dentro. En el interior se encontraba armado con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y amenazaba de muerte a su pareja y a su hijo, impidiéndoles la entrada.

Amenazas desde la ventana y un estado de gran agitación

El comportamiento del hombre evidenciaba una fuerte alteración emocional. Con antecedentes por hechos similares, comenzó a realizar gestos de degollamiento desde una ventana, mientras advertía a los agentes de que se quitaría la vida si intentaban entrar en la vivienda.

La escena reflejaba un escenario especialmente delicado: un individuo armado, en estado de gran agitación y con amenazas explícitas tanto hacia su familia como hacia sí mismo.

Intento de mediación antes de la intervención

Ante la gravedad de los hechos, los agentes activaron un protocolo de mediación para tratar de reconducir la situación sin poner en peligro a nadie. Durante varios minutos intentaron establecer un diálogo que permitiera una resolución pacífica.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando los policías observaron cómo el individuo comenzaba a autolesionarse de manera activa. Se realizó cortes en las muñecas y llegó a presionar el arma blanca contra su cuello, generando un riesgo vital inminente.

La escena obligó a tomar una decisión rápida.

Entrada urgente y desarme en la cocina

Para evitar un desenlace fatal, los efectivos utilizaron herramientas de fuerza para acceder al interior del inmueble. Localizaron al hombre en la cocina, donde continuaba mostrando una actitud hostil y desobedeciendo las órdenes policiales.

Finalmente, los agentes lograron reducirlo y desarmarlo con seguridad, en una actuación que permitió proteger tanto a las posibles víctimas como a los propios intervinientes.

En el lugar se intervinieron dos cuchillos con manchas de sangre que habrían sido utilizados durante el incidente.

Trasladado al hospital bajo custodia

Tras ser reducido, el detenido fue atendido por personal sanitario en una ambulancia y posteriormente trasladado bajo custodia a un centro hospitalario para tratar las lesiones que se había provocado.

Las diligencias han sido instruidas por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Agüimes y serán remitidas al Juzgado en funciones de guardia de Telde, encargado ahora de determinar las medidas judiciales oportunas.