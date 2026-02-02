Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un cetáceo sin vida aparece varado en La Esfinge del Puerto de Las Palmas

El ejemplar, hallado este lunes, mide unos siete metros de longitud

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Un ejemplar de cetáceo muerto ha aparecido varado en la mañana de este lunes en La Esfinge del Puerto de Las Palmas.

El animal mide unos siete metros de longitud. Según las primeras informaciones, podría tratarse de un rorcual común (también conocido como ballena de aleta), aunque está por confirmar.

Por ahora se desconocen las causas del varamiento de este mamífero marino. Se prevé que los restos sean retirados a lo largo de esta mañana.

