Conductor multirreincidente da positivo en alcohol y drogas en Guanarteme
El hombre, que tenía el carné retirado, fue sorprendido por la Policía Local en una intervención conjunta entre la Unidad de Distrito y Agentes de Movilidad en Las Palmas de Gran Canaria
Agentes de Movilidad y efectivos de la Unidad de Distrito de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria interceptaron la mañana del martes 2 de febrero a un conductor que protagonizó una serie de infracciones graves en el barrio de Guanarteme.
Durante un control rutinario de seguridad vial, el conductor fue sometido a un test indiciario de drogas, en el que dio positivo. Además, también arrojó un resultado positivo en el control de alcoholemia, lo que indica un posible caso de policonsumo al volante, una conducta de alto riesgo tanto para los ocupantes del vehículo como para el resto de usuarios de la vía.
Pero las irregularidades no terminaron ahí. Según confirmaron fuentes municipales, el implicado carecía de permiso de conducción vigente, ya que tenía notificada una retirada administrativa del carné. Pese a ello, circulaba por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, sumando una infracción más a su historial.
