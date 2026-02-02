Continúan los trabajos tras el incendio en una nave industrial de Cruz de la Gallina en Telde

Los servicios de emergencia continúan trabajando este lunes en la zona afectada por el incendio declarado el pasado domingo en una nave industrial situada en Cruz de la Gallina, según ha informado el Ayuntamiento de Telde. El fuego se originó en el entorno del Barranco de La Gallina, concretamente en las antiguas instalaciones de Colchón Flex, ubicadas junto a la rotonda de acceso a Caserones y Hoya Aguedita.

El incendio generó una densa columna de humo negro, visible desde numerosos puntos del municipio, lo que provocó alarma entre vecinos, conductores y personas que se encontraban trabajando en la zona. La magnitud del humo obligó a extremar la precaución en los alrededores durante las horas más intensas del suceso.

Intervención coordinada de los servicios municipales

Desde que se tuvo constancia del incendio, actuaron de forma coordinada la Policía Local de Telde, los Bomberos y distintos técnicos municipales, que aún permanecen en el lugar realizando tareas de seguimiento y control. Una vez extinguidas las llamas, los esfuerzos se han centrado en asegurar la zona afectada y prevenir posibles rebrotes.

Los técnicos también trabajan en la evaluación del estado de la nave industrial, con el objetivo de determinar el alcance de los daños estructurales y garantizar que no exista riesgo para el entorno ni para las personas que transitan por el área.

Investigación para esclarecer el origen del fuego

Paralelamente a las labores de control, se ha iniciado una investigación para determinar las causas del incendio. A estas actuaciones se sumará la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, que analizará el lugar del suceso para esclarecer el origen del fuego y descartar cualquier circunstancia relevante.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de mantener la zona acordonada mientras continúan los trabajos técnicos y policiales, así como la colaboración entre las distintas administraciones implicadas.

El seguimiento del suceso continuará en los próximos días a medida que avancen las investigaciones y se complete la valoración de los daños ocasionados por el incendio.