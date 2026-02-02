Detenido un hombre por presunto maltrato a un caballo durante un campeonato hípico en Gran Canaria

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Las Palmas, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra los animales por el maltrato infligido a un caballo durante la celebración de un campeonato regional de salto de obstáculos en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. Los hechos se produjeron el pasado 20 de enero de 2026 en una instalación deportiva donde se desarrollaba la competición.

El detenido era profesor de equitación y responsable directo del animal, circunstancia que agrava la actuación investigada, al tratarse de una persona con conocimientos técnicos sobre el cuidado y bienestar de los caballos.

Agresión tras la eliminación del caballo en la prueba

Según la información facilitada por la Guardia Civil, durante el transcurso del evento el caballo fue eliminado del recorrido. Tras este resultado, el responsable del animal reaccionó de forma violenta, presuntamente propinándole patadas en el abdomen y el costado, en lugar de llevar a cabo las tareas habituales de enfriamiento y recuperación tras el esfuerzo físico.

La agresión se produjo a la vista de numerosos testigos, incluidos menores de edad, lo que generó una inmediata preocupación entre los asistentes y responsables del campeonato. Estos hechos motivaron la intervención del SEPRONA, que inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades penales.

Investigación del SEPRONA y colaboración federativa

La actuación de los agentes fue inmediata. El SEPRONA recabó testimonios de los testigos presenciales y contó con la colaboración de los responsables federativos, lo que permitió asegurar pruebas relevantes desde los primeros momentos. Esta cooperación fue clave para el avance de las diligencias y para documentar adecuadamente los hechos denunciados.

En el mismo recinto deportivo se realizó un informe veterinario oficial, considerado determinante dentro de la investigación. La exploración acreditó que el caballo presentaba un estado físico preocupante, con signos evidentes de estrés y sufrimiento.

Informe veterinario y estado del animal

El examen veterinario confirmó que el caballo se encontraba sin desequipar, sudado, tembloroso y visiblemente nervioso, además de mostrar una actitud defensiva ante la presencia del presunto agresor. Estos indicadores evidenciaron no solo la existencia de maltrato físico, sino también la omisión de cuidados básicos tras la prueba deportiva, poniendo en riesgo la salud y el bienestar del animal.

La Guardia Civil subraya que este tipo de conductas vulneran la normativa vigente en materia de protección animal, especialmente en el ámbito deportivo, donde el respeto y el cuidado de los animales deben ser prioritarios.

Remisión de las diligencias a la autoridad judicial

Una vez concluidas las actuaciones, el SEPRONA puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, que serán las encargadas de determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de este caso.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de denunciar cualquier situación de maltrato animal y se insiste en la necesidad de garantizar el bienestar de los animales en todos los ámbitos, incluidos los eventos deportivos.